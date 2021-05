Sie wird jetzt exklusiv in den fünf Edeka-Märkten von Peter Wehrmann in Enger, Spenge, Hiddenhausen, Herford und Kirchlengern erhältlich. Neben Olivenöl, Honig und einem trockenen Rotwein, umfasst die kleine Palette auch Speisen, die der bekannte Koch selbst rezeptiert hat und kocht: einen Balsamico Lack mit dezentem Feigenaroma, knuspriges Hirtenbrot, Pasta-Saucen, eine Würzmischung mit Lavendelblüten und wildem Fenchel und eine pikante Linsensuppe. „Ich wollte eher rustikale, klassische Speisen anbieten, die sich an die traditionelle sardische Küche anlehnen“, berichtet Fleer.