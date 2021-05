An Christi Himmelfahrt bleibt am Hücker Moor in Spenge alles corona-konform

Spenge/Enger -

„So ruhig haben wir es an Himmelfahrt noch nie gehabt“, sagt Daniela Burchardt. In anderen Jahren sei dieser Feiertag am Hücker Moor immer der schlimmste gewesen. Die Inhaberin des Ausflugsrestaurants Beckmann‘s erinnert sich nur ungern an die Ausschweifungen jugendlicher Vatertagsausflügler.