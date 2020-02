Die Sparda-Bank-Filiale am Alten Markt. Foto: Moritz Winde

Herford (WB/mor). Nach 16 Jahren schließt im Februar die Sparda-Bank-Filiale am Alten Markt in Herford. »Wir haben einen neuen Standort in der Brüderstraße gefunden«, sagt Sprecherin Ariane Rehbein.