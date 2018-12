Geschlagen wurde die Tanne am Samstag von Bürgermeister Tim Kähler (Mitte), der von Peter Lohmeyer (rechts) unterstützt wurde. »Der Weihnachtsbaum kommt in unser Wohnzimmer«, kündigte Frauenhaus-Mitarbeiterin Daniela Albrink (links, mit Mathilda, Luisa und Marlon) an, die die Tanne übernahm. Foto: Stefan Wolff

Herford (WB/pjs/wst). Das Frauenhaus in Herford ist in die Jahre gekommen – es sei mit der üblichen Instandhaltung nicht mehr in bewohnbarem Zustand zu halten: Diese Einschätzung vertritt »Die Linke« im Rat. Die Fraktion hat deshalb den Erwerb einer neuen Immobilie beantragt. Fraktionssprecherin Inez Déjà verwies in der Sitzung am Freitag darauf, dass die Sanierungskosten so hoch wären, dass es gerechtfertigt sei, stattdessen ein neues Haus zu erwerben.