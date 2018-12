Die Umbauarbeiten in der Markthalle gehen weiter – allerdings ist es bei Gewerken wie Trockenbau oder Putzarbeiten zu Verzögerungen gekommen. Zusätzlich sorgten Arbeiten an Lüftungskanälen dafür, dass Zeitpuffer aufgebraucht wurden Foto: Moritz Winde

Von Peter Schelberg

Eine Entscheidung des Fördergebers liege noch nicht vor. Telefonisch sei aber die Zustimmung signalisiert worden, sagte Wirtschaftsförderer Dieter Wulfmeyer in der Ratssitzung am Freitag. Am Nachmittag hatten sich Ratsmitglieder in der Markthalle über den Stand der Umbauarbeiten informiert.

Hohe Auslastung bei Handwerksbetrieben

Die Stadt Herford sei nicht der einzige Auftraggeber, der von der angespannten Marktlage durch die extrem hohe Auslastung von Handwerksbetrieben betroffen sei. Auch in anderen Fällen habe der Bund eine Verlängerung des »Durchführungszeitraums« bewilligt, zeigte sich Wulfmeyer zuversichtlich, dass die eingeplanten Zuschüsse auch 2019 überwiesen werden.

Nach den angekündigten Erhöhungen der Standgebühren, die bei Marktbeschickern für Unmut gesorgt hatten, erkundigte sich Claudio Vendramin (Grüne). Inzwischen seien weitere Gespräche mit den Beteiligten geführt worden, sagte Wulfmeyer: »Wir haben neu gerechnet und die von uns ermittelten Beträge haben auch Akzeptanz gefunden.« Bei den kräftigen Steigerungen gehe es um die Fälle, in denen zusätzliche Leistungen bereitgestellt würden, insbesondere bei der technischen Ausstattung.

Einigung über Öffnungszeiten

Zwischenzeitlich habe sich die Pro Herford mit den Beschickern auch über die Öffnungszeiten verständigt, antwortete Wulfmeyer auf eine Frage von Angela Schmalhorst (Grüne). Der klassische Wochenmarkt im rechten Hallenteil und im Außenbereich soll an drei Tagen – wie bisher dienstags, donnerstags und samstags – von 7 bis 14 Uhr geöffnet sein. Im linken Teil des Gebäudes und in der kleine Markthalle soll künftig ein erweitertes und gastronomisches Angebot präsentiert werden.

Damit will Pro Herford für die Kunden einen »Ort des Genießens, des Erlebens und der Begegnung« schaffen. Nach dem Motto »Schauen, Probieren und Mitmachen« werden die Partner aus diesem Bereich Besucher in die Showküche einladen – beispielsweise zum Pasta- oder Pralinen-Workshop, zum Plätzchenbacken, zu einem Whisky- und Gin-Tasting oder zur Wildzerlegung.

Die meisten Flächen sind bereits vergeben

Geöffnet sein soll hier an vier Tagen: dienstags, donnerstags und samstags von 7 bis 15 Uhr sowie am Freitag zusätzlich bis 19 Uhr (Gastronomie jeweils ab 10 Uhr). Im rechten Teil der Markthalle, wo ansonsten der Wochenmarkt abgehalten wird, können an diesem Tag Sonderveranstaltungen wie Themenmärkte stattfinden. Die Pro Herford will freitags noch ein zusätzliches Angebot von Obst und Gemüse realisieren.

70 bis 80 Prozent der Flächen sind laut Wulfmeyer vergeben – die Verträge seien entweder unterschrieben oder ein Abschluss stehe bevor: »Wir sind optimistisch, dass wir den Rest auch schaffen und zur Eröffnung eine volle Halle bieten können.« Innen- und Außenmarkt werden als Einheit behandelt: »Sie haben gleiche Öffnungszeiten, führen den Besucher von außen nach innen und tragen so gemeinsam zum Erfolg der neuen Markthalle bei.«