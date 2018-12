Erzdiakon Claude Frollo (Thibaut Nury, Mitte) will Esmeralda (Pauline Richard) um jeden Preis an sich binden. Selbst als sie mit Hauptmann Phoebus (Conor Lee-Bourkle, rechts) anbandelt.

Von Sophie Hoffmeier

Herford (WB). Die Geschichte vom Glöckner von Notre Dame gehört zur Weltliteratur. Mit »Notre Dame de Paris« setzt die Delattre Dance Company die Erzählung in beeindruckender Bildsprache um.

Regen prasselt auf Paris nieder. Eine verhüllte Gestalt legt ein Baby vor der berühmten Kathedrale ab. Die Glocken beginnen zu schlagen. So startet die Inszenierung von Choreograf Stéphan Delattre, der selbst aus Frankreich stammt. Zentrum des Bühnenbildes ist eine Projektion der Kirche, die sich passend zur Stimmung der jeweiligen Szene wandelt und auch gleichzeitig einen Durchgang bildet.

Notre-Dame de Paris im Herforder Stadttheater Fotostrecke

Foto: Sophie Hoffmeier

Das Baby wird von Erzdiakon Claude Frollo (Thibaut Nury) aufgenommen und reift zum körperlich entstellten Mann Quasimodo (Alekseij Canepa) heran. Bei einem Narrenfest verliebt sich der Glöckner unsterblich in die schöne Esmeralda (Pauline Richard). Sie tanzt in einem Kleid im flammenden Rot über den Marktplatz und wirkt auf alle um sie herum mitreißend. Ihre Bewegungen verbinden Elemente des Flamenco mit dem klassischen Ballett. Auch Claude Frollo kann sich ihrem Bann nicht entziehen und setzt alles daran, sie an sich zu binden.

Die Company war zuletzt 2016 mit dem Handlungsballett »Momo« in Herford zu Gast. Für seine neue Inszenierung wählte Delattre bewusst den Originaltitel von Romanautor Victor Hugo. In dem Buch steht die Kirche selbst als Hauptperson im Vordergrund. Durch die überpräsente Projektion im Bühnenraum rückt Stéphan Delattre die Kathedrale ebenfalls in den Mittelpunkt des Geschehens. Sie weint, als Quasimodo vor der Kirche zurückgelassen wird und färbt sich blutrot, nachdem Esmeralda von Frollo hingerichtet wird und dieser im Anschluss durch die Hände von Quasimodo stirbt.

Die Handlung ist deutlich düsterer gehalten, als es bei vielen anderen Adaptionen der berühmten Geschichte der Fall ist. Einen großen Teil tragen das Licht sowie die Kostüme von Julia Reindell zur Atmosphäre bei. »Quasimodo« Canepa tanzt hier mit Maske und komplettem Kostüm, was ihn bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Kleider der Nebendarsteller spiegeln die Fensterfront der Kathedrale wieder.

Ein Mix aus Mittelaltermusik und Elektro

Frollo-Darsteller Thibaut Nury scheint wie für die Rolle gemacht zu sein. Mit weit aufgerissenen Augen agiert er als Puppenspieler und mysteriöser Kontrahent. Esmeralda tanzt abwechselnd mit ihm Quasimodo und Hauptmann Phoebus (Conor Lee-Bourkle). Die »Pas de deux« mit der Hauptdarstellerin nehmen einen großen Teil der Inszenierung ein. Mehr Gruppentänze hätten dem Ballett gut getan. Ansonsten besticht es aber durch einige schlaue Einfälle, wie den Tanz der Wasserspeier, bei dem sie die Glocken hin und her schieben. Die Musik ist ein Mix aus mittelalterlicher Musik und Elektro-Elementen, die sich mit Tönen des Glockenspiels vermischen. Das Herforder Publikum dankte der Company mit Standing Ovations für ihre tänzerische Leistung.