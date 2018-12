Von Christian Althoff

Der Beamte, dem Vernehmen nach ein Hauptkommissar der Schutzpolizei, arbeitet bei der Kreispolizei Herford und wohnt im Kreis Lippe. In der vergangenen Woche wurde die dortige Leitstelle nachts über eine mögliche Bedrohungslage informiert. Tatort sollte das Haus sein, in dem der Polizist und seine Frau leben – nach unbestätigten Informationen in Scheidung. Bei dem Streit soll Eifersucht ein Thema gewesen sein.

Die Polizei soll sofort eine BAO (Besondere Aufbau-Organisation) aufgestellt haben – eine Art Einsatzstab für besondere Lagen. Der Einsatz soll unter dem Stichwort »Bedrohung« gelaufen sein. Darunter versteht das Strafgesetz eine Tat, bei der jemand einem anderen mit einem Verbrechen droht – beispielsweise mit Mord.

Mehrere Streifenwagen rückten aus, und die Polizisten brachten die Situation unter Kontrolle. Sie verwiesen den Herforder Beamten des Hauses und sollen gegen ihn ein zehntägiges Rückkehrverbot verhängt haben, um die Frau zu schützen. Zu Informationen, nach denen sie auch die Dienstwaffe an sich genommen haben, wollte sich niemand äußern. Weder die Polizei Herford noch die Behörde in Detmold beantworteten gestern Fragen zu dem Einsatz. Im Pressebericht der Lipper taucht der Einsatz auch gar nicht auf.

Gegen den Beamten läuft außer einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren auch ein disziplinarrechtliches. Den Fall hat das Polizeipräsidium Bielefeld übernommen. Sprecher Achim Ridder: »Wir sind seit kurzem für alle Beamtendelikte in Ostwestfalen-Lippe zuständig.« Heute wird die Akte in Bielefeld erwartet. Der Polizist soll aktuell nicht im Dienst sein.