Von Peter Schelberg

Rund 200.000 Euro hat das Kreditinstitut in das »TC 21« investiert, das vom Büro Moysig gestaltet wurde und im Frühjahr 2019 in Betrieb gehen soll. Doch das ist nur der erste sichtbare Teil der Projekte: Für 2019 plant die Sparkasse 2,5 Millionen Euro an Investitionen für Gebäude und Einrichtungen sowie weitere 1,6 Millionen Euro für die Technik und elektronische Datenverarbeitung.

Der Großteil davon fließt in digitale Dienste wie die Internet-Filiale, die Sparkassen-App und neue Services. »Jährlich wenden wir etwa eine Million Euro für die Digitalisierung auf«, sagte Vorstandsvorsitzender Peter Becker. Ziel sei, den Kundennutzen auf allen Kanälen zu erweitern.

Anwendung digitaler Werkzeuge wird trainiert

In den drei Abteilungen des »TC 21« mit Probierstationen und einer Lounge werden die Multikanaltrainer Simone Severing und Josko Jurcevic sowie 20 Co-Trainer Sparkassen-Bedienstete für die Anwendung digitaler Werkzeuge und neue Dienstleistungsangebote schulen. Dabei geht es auch um den Einsatz von Sprachassistenten wie »Siri« oder »Alexa«, die zunehmend im Banking-Bereich genutzt werden.

Peter Becker stellte klar: »Die digitalen Kanäle sind kein Ersatz für die Filialen, sondern eine vom Kunden gewünschte Ergänzung.« Aus diesem Grund treibe die Sparkasse sowohl den Ausbau der persönlichen Beratung als auch der digitalen Angebote voran. »Die Internet-Filiale wird 2018 insgesamt zehn Millionen Mal besucht werden«, berichtete der Vorstandschef.

100.000 von 150.000 Kunden nutzen Online-Banking

»Fast 100.000 unserer etwa 150.000 Kunden nutzen bereits Online-Banking, davon 31.000 die Sparkassen-App – Tendenz steigend«, ergänzt Vorstandsmitglied Horst Prüßmeier. Mehr als die Hälfte der Kunden nehme Dienstleistungen rund ums Girokonto nicht mehr vor Ort in den Filialen in Anspruch. So seien beispielsweise Überweisungen in Papierform seit 2010 um mehr als die Hälfte zurückgegangen.

»Wo und wie uns die Kunden besuchen, hat sich insgesamt verändert«, erläuterte Becker. Nur noch ein bis zwei Mal im Jahr beträten Kunden durchschnittlich eine Filiale zur Beratung: »Demgegenüber stehen 3590 Kontakte pro Jahr über unsere digitalen Kanäle. So erledigen die Kunden heute die Bankgeschäfte.«

Kompetenz in größeren Filialen soll ausgebaut werden

Gleichzeitig werde beim Filialbesuch ein höherer Anspruch an qualitativ hochwertige und umfassende Beratung gestellt. »Um diesen Wünschen gerecht zu werden, bauen wir die Kompetenz in größeren Filialen aus, halten aber auch an unseren kleinen Filialen als Service-Standorte fest«, versicherte Peter Becker.

Neue Öffnungszeiten ab April 2019

19 Berater der Sparkasse Herford wechseln zum 1. April 2019 in größere Standorte. In den kleineren Filialen Bischofshagen, Exter, Melbergen, Obernbeck, Ostscheid, Südlengern, Spradow, Valdorf und Westerenger gelten ab 1. April neue Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr wie bisher, donnerstags am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr. In den Standorten Auf der Freiheit 20 und Berliner Straße 1 in Herford sowie Bahnhofstraße 50 in Bünde bleiben die Öffnungszeiten unverändert. Die anderen größeren Filialen sind ab 1. April mittwochs nachmittags geschlossen sowie montags bis 16.30 Uhr und freitags bis 16 Uhr geöffnet.

Filiale Bünde-Hunnebrock wird umgebaut

Die Filiale Hunnebrock in Bünde wird zum 1. März geschlossen und zu einem innovativen »Service-Standort SB Plus« umgebaut. Speziell für ältere Kunden testet die Sparkasse in Vlotho neue persönliche Dienstleistungsangebote: Das Spektrum reicht von der Korrespondenz mit Behörden über Vermittlung von Haushalts- und Pflege-Dienstleistungen bis zur Unterstützung bei der Organisation von Gartenpflege, Reparaturarbeiten am Haus und Winterdienst. Nach der Pilotphase soll bis Sommer 2019 entschieden werden, ob die Leistungen kreisweit angeboten werden.

Verbandsversammlung: »Mit Geschäftsverlauf 2018 zufrieden«

Über die geschäftliche Entwicklung berichtete Vorstandschef Peter Becker am Montag in der Verbandsversammlung der Sparkasse Herford. Nach wie vor belaste die Nullzinsphase das Ergebnis, sagte er: »Dennoch sind wir mit dem bisherigen Geschäftsverlauf zufrieden. Das ist vor allem einem erneut starken Kreditgeschäft zu verdanken.« So betragen die neuen Kreditzusagen an die Wirtschaft, Privatkunden und Kommunen etwa 570 Millionen Euro.

Bilanzsumme von fast 5 Milliarden Euro

Mit einer Bilanzsumme von fast 5 Milliarden Euro zählt das Kreditinstitut unverändert zu den mittelgroßen Sparkassen in Deutschland. Die geschäftliche Entwicklung 2018 (Stichtag 31.10.2018) zeige starke Zuwächse sowohl bei den Krediten als auch bei den Einlagen. Insgesamt erzielte die Sparkasse bei den Krediten Zuwächse von mehr als 100 Millionen Euro. Zugleich wächst der Einlagenbestand um mehr als 180 Millionen Euro. »Mit einem zu erwartenden Betriebsergebnis von 0,81 Prozent liegen wir zwar unter dem Vorjahresergebnis von 0,94 Prozent der durchschnittlichen Bilanzsumme«, sagte Becker. »Dennoch übertreffen wir zurzeit leicht unseren Planwert.«