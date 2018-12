Von Ulrich Pfaff

Herford/Lemgo (WB). Es gibt Dinge, die tut man nicht. Fremde Leute in Umkleidekabinen oder gar auf der Toilette zu filmen, gehört da schon zur Kategorie »unterste Schublade«. Und in die hatte ein 25-Jähriger aus Lemgo gegriffen, als er im Januar dieses Jahres ein Pärchen im Herforder H2O mit seinem Handy filmte. Dafür gab es im Amtsgericht Lemgo am Dienstag eine Bewährungsstrafe.