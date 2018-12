Herford (WB). Senioren im Kreis Herford haben am Dienstag offenbar Anrufe von einem falschen Polizisten erhalten. Die echte Polizei meint: »Bleiben Sie misstrauisch!«.

Die insgesamt 13 Betroffenen Senioren seien zwischen 73 und 94 Jahre alt gewesen, heißt es von der Kreispolizei. Angerufen wurden Haushalte in Hiddenhausen (3), Löhne (3), Bünde (2), Spenge (2), Herford und Enger (2). Der Anrufer gab sich als Kriminalpolizist aus. Alle Anrufe erfolgten in der Zeit zwischen 12.20 und 13.45 Uhr.

Der Betrüger erzählte laut Polizeimeldung eine immer ähnliche Geschichte: In der Nachbarschaft sei eingebrochen worden, man habe die Täter gefasst und in diesem Zusammenhang sei der Name des Angerufenen aufgetaucht. Der Anrufer forderte von den Senioren Informationen zu Vermögensverhältnissen, Bargeldbeständen sowie wertvollem Schmuck und Inhalten von Schließfächern.

Amtsanmaßung und Betrug

Die angerufenen Personen hätten allesamt besonnen und »völlig richtig gehandelt, indem sie umgehend die Polizei verständigten«, heißt es. Strafverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Amtsanmaßung und des versuchten Betrugs seien eingeleitet worden.

Auch wenn in den genannten Fällen noch kein wirtschaftlicher Schaden entstanden sei, so würde auf diese Weise dennoch versucht, ans Geld oder Vermögen der möglichen Opfer zu kommen, teilt die echte Polizei mit. »Die Polizei wird niemals anrufen um persönliche Informationen wie die Kontonummer, Kontostand oder Inhalte von Schließfächern abzufragen. Ferner wird sie um keine Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.«

Polizei rät zur Vorsicht

Bei einem Anruf der Polizei erscheine nie die Nummer 110 im Display des Telefons – auch nicht in Kombination mit einer Vorwahl. Die Behörde rät: »Gibt sich ein Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die 110. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf.«

Die Polizei schreibt weiter: »Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, zum Beispiel Nachbarn oder nahe Verwandte.« Wer Opfer eines Trick-Anrufes geworden sei, sollte sich in jedem Fall unter der Telefonnummer 110 an die Polizei und Anzeige erstatten.