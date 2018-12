Am Dienstag, 18. Dezember, gegen 11.15 Uhr fuhr eine 84-jährige Herforderin mit einem Fahrrad auf dem linken Radweg der Eimterstraße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Einmündung zur Straße An der Allee wurde sie von einer 25-Jährigen aus Melle übersehen, die mit einem VW-Transporter in die Eimterstraße nach rechts einbog.

Auf dem für beide Fahrrichtungen freigegebenen Radweg kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Rentnerin stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden.