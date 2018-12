Von Stefan Wolff

Herford (WB). Mit einem Weihnachtskonzert in der Christuskirche hat am Dienstagabend der Nachwuchs der Musikschule Herford seine Zuhörer auf die nahenden Festtage eingestimmt.

Die jungen Musiker hatten für ihr Publikum ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, in dem sowohl klassische Musik als auch beliebte Weihnachtslieder aus dem In- und Ausland sowie Schlager ihren Platz fanden. Mit »Palladio« von Karl Jenkins eröffnete das Jugend- und Weihnachtsgitarrenensemble unter Leitung von Stephan Prüßner das Konzert. Darauf folgten »Alle Jahre wieder« und »Il est né, le divin enfant«.

Mit Maria und Josef war Pfarrerin Eva-Maria Schnarre in das Konzert gekommen. Die Gemeinde hatte das himmlische Paar im »lebendigen Advent« schon in Werkstätten, Kitas und zu Familien geschickt. Und auch das Konzert werde in seinem Tagebuch Platz finden, kündigte die Pfarrerin an.

Kinderchor verzaubert

Ausgerecht in den Tagen vor dem Konzert waren viele Mitglieder des Kinderchors erkrankt. »Wir wussten nicht, ob der Chor in der Lage sein würde, heute aufzutreten«, sagte Musikschulleiter Thomas Steingrube. »Doch dann sangen die Kinder gestern in der Probe so schön, dass wir auf einen Auftritt heute nicht verzichten wollten.« Und tatsächlich genügten dem Kinderchor unter Leitung von Edda Sußdorf acht Stimmen, um das Publikum mit seinen Liedern zu verzaubern.

Das Blockflötenensemble spielte danach unter anderen »Die heiligen drei Könige«. Winterlichen Schwung brachte der Jugendchor in die Kirche. Er lobte die »Winterpracht«, sang das »Lied von den Schneeflocken« und freute sich dann, dass »Es schneit.«

Integration

Dass die Integration von Flüchtlingen auch unter Musikern ein Thema ist, zeigte der Auftritt des international besetzten Musikschul-Ensembles »Tönukutarren«. »Der Winter« aus den vier Jahreszeiten von Vivaldi und das englische Weihnachtslied »What a Child is this« präsentierte das Nachwuchsorchester seinen Zuhörern.

Auch bei dem Querflötenensemble erfreute sich Vivaldi großer Beliebtheit. Aus den vier Jahreszeiten spielte es das »Largo«. Nicht nur optisch beeindruckend war das Harfenensemble, mit dessen Auftritt das Konzert zu Ende ging. Es spielte das Stück »Drei Nüsse für Aschenbrödel« und dann »While Shepherds watched their flocks« von Händel, bevor es mit »Stille Nacht« das Publikum auf den Heimweg entließ.