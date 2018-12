Von Hartmut Horstmann

Für das laufende Jahr erwartet er, dass die 70.000-Besucher-Marke erreicht wird. Zum Vergleich: 2017 kam das Marta auf etwa 61.000 Gäste. Besonderen Anteil an dieser gewaltigen Steigerung haben soziale Medien. Speziell die Ausstellung »Willkommen im Labyrinth« erfreute sich großer Beliebtheit unter Instagram- und Facebook-Nutzern. Besucher machten Selfies von sich vor einzelnen Installationen und schickten diese ins weltweite Netz.

Auch jüngere Besucher angesprochen

So seien auch jüngere Besuchergruppen ins Marta gekommen, sagt Nachtigäller. Insgesamt 28.500 Menschen sahen »Willkommen im Labyrinth« – nach dem Eröffnungsjahr ist es die zweiterfolgreichste Ausstellung der Marta-Geschichte. Nur die Buckminster-Fuller-Schau erreichte mit 29.000 Gästen eine etwas höhere Zahl.

Museum ein Ort der Kommunikation

Neben der bloßen Statistik ist dem Marta-Leiter der Austausch mit dem Publikum besonders wichtig. Ins gleiche Horn stößt Andreas Kornacki, seit Mai kaufmännischer Geschäftsführer im Marta. Für ihn ist ein Museum ein Ort der Kommunikation. Und Kunst sei immer ein Gewinn- und niemals ein Verlustbringer.

Daher befürwortet er auch Formate, die einige Besuchergruppen bei kostenlosem Eintritt ins Museum lassen. Nachtigäller fügt hinzu: »Die Stoßrichtung muss sein: Was können wir tun, um vielen Menschen freien Eintritt zu ermöglichen?« Es gebe da eine soziale Komponente, aber es stelle sich die Frage, wie das zu finanzieren sei.

Künstler setzen im Marta vor Ort Projekte um

Als attraktiv und gleichzeitig finanziell ambitioniert erweisen sich Ausstellungen, in denen Künstler im Marta vor Ort Projekte umsetzen – wenn also Kunstwerke entstehen, die man so nur hier sehen kann. Die Besucher honorieren die Einmaligkeit des Gezeigten, wichtig ist die Unterstützung der heimischen Wirtschaft. 325.000 Euro an Drittmitteln seien in diesem Jahr ins Marta geflossen, erklärt Andreas Kornacki. Ein hoher Anteil kommt von der Bundeskulturstiftung.

Programm für 2019

Sechs Ausstellungen, drei große und drei kleinere, bestimmen das Programm für 2019. »Im Licht der Nacht – Vom Leben im Halbdunkel« (22. September bis 5. Januar 2020) heißt eine der Präsentationen, für die es einen Kooperationspartner in Düsseldorf (Kai 10/Arthena Foundation) gibt und in der auch Arbeiten aus dem Centre Pompidou Metz gezeigt werden.

Eine kleinere Ausstellung in der Lippold-Galerie setzt auf »Design-Punk statt Bauhaus« (26. Mai bis 1. September). Gewollt unübersichtlich wird es bei der Sommerausstellung »Haltung & Fall – Die Welt im Taumel« (29. Juni bis 6. Oktober). Den Anfang bei den großen Ausstellungen macht »Die Realität... ist absurder als jeder Film« (2. März bis 10. Juni). Zu sehen sind Videoarbeiten von Künstlern, die einen biografischen Bezug zu Israel haben.