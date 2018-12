Von Peter Schelberg

Bei der »DAM« treten Aufguss-Experten aus ganz Deutschland im Einzel- und Teamwettbewerb gegeneinander an – und kämpfen in der Endrunde vom 27. bis 30. Juni in Biberach an der Riß um den Titel des Deutschen Aufguss-Meisters. Die erfolgreichen Aufgießer qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft 2019.

»Show-Aufgüsse wie ein kleines Theaterstück«

Geboten werden sollen »Show-Aufgüsse der Extraklasse«: Dabei handelt es sich um klassische Sauna-Aufgüsse mit besonderen Wedeltechniken, die durch Musik, Licht, Animation, Kostüme, Choreographie und weitere Effekte ergänzt werden und maximal 15 Minuten dauern. »So einen Show-Aufguss kann man mit einem kurzen Theaterstück vergleichen«, erläutert Lars Klipker vom Veranstaltungsmanagement des H2O, das die Vorrunde mit dem Deutschen Sauna-Bund organisiert. »Letztlich kommt es auf ein harmonisches und perfektes Zusammenspiel aller Komponenten an.«

Beidhändiges Wedeln mit zwei Tüchern

Nach den Bewertungskriterien müssen die Aufgießer beispielsweise das beidhändige »gleichzeitige Wedeln mit zwei Tüchern« beherrschen. Und: »In der letzten Runde sollten die Gäste einen deutlichen ›Schauer‹ erleben«, heißt es. Bei den Show-Aufgüssen dürfte es voll werden: Für die Quali-Runde in Herford ist die neue Event-Sauna »Vaikutus« vorgesehen, die 100 Sitzplätze hat und in der drei Elektroöfen für muckelige 80 Grad sorgen.

Acht Jury-Mitglieder bewerten die Präsentation

»Bei jedem Aufguss werden acht Jury-Mitglieder in allen Bankreihen sitzen und die Präsentation bewerten«, sagt Lipker. Natürlich sollen auch Besucher der H2O-Saunalandschaft die Chance haben, einen schweißtreibenden Aufguss der »Wedel-Champions« hautnah mitzuerleben. Die treten einzeln oder in Teams (maximal drei Aufgießer) in Aktion. »Ob wir für die Gäste Platzkarten ausgeben oder andere Regelungen treffen, steht noch nicht fest«, sagt Klipker.

Die H2O-Saunawelt wird am 10./11. April normal geöffnet sein: Die Aufguss-Meisterschaft beschränkt sich auf die Vaikutus-Sauna, der Betrieb wird ansonsten davon nicht beeinträchtigt. »Einheizen« werden an beiden Wettbewerbstagen bis zu 35 Aufguss-Profis. »Voraussichtlich werden auch zwei Sauna-Meisterinnen aus dem H2O-Team mitmachen«, kündigt Lars Klipker an.

Deutsche Aufguss-Meisterschaft 2020 in Herford?

Betriebsleiter Markus Diering sieht unterdessen gute Chancen, »dass wir 2020 die Deutsche Aufguss-Meisterschaft nach Herford holen können«. Denn traditionell sei es so, dass einer der beiden Austragungsorte der Vorrunde im Folgejahr die DAM ausrichte.

Heißer Sommer trübt Sauna-Bilanz

Der heiße Sommer und die auch in den übrigen Monaten vergleichsweise milde Witterung hat sich 2018 negativ auf die Besucherzahlen in den H2O-Saunen ausgewirkt, bestätigt Diering: »Ab 30 Grad Außentemperatur hat sich für die meisten das Thema Sauna erledigt. Wir gehen von acht bis zehn Prozent Rückgang aus – andere Häuser haben sogar noch höhere Einbußen.« Das letzte Wort sei aber noch nicht gesprochen: »Die stärkste Woche des Jahres liegt schließlich noch vor uns.«