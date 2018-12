Von Sophie Hoffmeier

Der Konzertabend im Stadtpark stand unter dem Motto »Weihnachten in aller Welt«. 500 Zuhörer waren gekommen, um sich auf das Fest einzustimmen. Die musikalische Reise unter Leitung von Pietro Borgonovo startete mit Victor Hugos Drama »Ruy Blas« in Spanien. Daraus trugen die Musiker Felix Mendelssohn Bartholdys Ouvertüre vor. Komponist Tschaikowsky war in Form des Walzers aus Dornröschen und zwei Stücken aus Schwanensee im Programm vertreten.

Nach Russland und Neuengland

Ins kalten Russland entführte die NWD mit Georgy Sviridov in einen »Schneesturm«, der als geordneter Walzer vom Komponisten angelegt wurde. Von dort ging es mit dem Orchester auf eine »Petersburger Schlittenfahrt«. Mit Leroy Andersons »Sleigh Ride« setzte sich die Fahrt in Neuengland fort.

Die gebürtig aus Lissabon stammende Sängerin Leonar Amaral war am Freitagabend als Sopranistin zu Gast. Sie sang unter anderem die Glöckchen-Arie von Delibes und ein Lied aus Mozarts in Neapel spielende Oper »Cosi fan tutte«. Mit ihrem Hang zum Dramatischen konnte sie das Publikum von sich überzeugen. So riss sie sich bei »Glitter and Be Gay« aus dem Musical Candide ihre Kette vom Hals und ließ sie ins Publikum fliegen. Ihre beeindruckende Mimik und Gestik konnte nur vom Volumen ihrer Stimme in den Schatten gestellt werden.

Die Blechbläser zeigten, dass sie für eine Überraschung gut sind. Bevor sie ihre Interpretation von »Santa Claus Is Coming to Town« spielten, griffen sie zu roten Zipfelmützen und Rentier-Geweihen. Zum Finale begaben sich die Musiker mit den Zuhörern in eine weit, weit entfernte Galaxie und präsentierten zwei Stücken, die John Williams für »Star Wars« komponiert hat.

In dieser Konstellation war es das erste Benefizkonzert für die Bürgerinitiative. »Es ist schön und wichtig, dass wir uns mit unserer Stadt identifizieren können«, sagte Intendant Andreas Kuntze. »Deshalb wollen wir etwas zurückgeben.« Die Einnahmen des Konzertabends fließen in die Fortsetzung eines Zirkusprojektes der Bürgerinitiative. »Die Kinder haben durch die Gestaltung einer Zirkusvorführung die Möglichkeit, Anerkennung zu erfahren«, erklärte Vertreter Friedrich von Hollen in seinem Grußwort: »Wie viel Spaß es ihnen bereitet, das zeigte unser erstes Projekt in der Nordstadt.«

In den Sommerferien können durch den Einsatz der NWD Kinder in einem weiteren Stadtteil glücklich gemacht werden und sich einen ähnlichen Applaus abholen, wie ihn die Musiker der NWD bereits am Freitag erhielten. Diese wurden nach ihrer Zugabe von »Santa Claus is Coming to Town« mit Standing Ovations und Jubelrufen verabschiedet.