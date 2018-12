Von Stefan Wolff

Herford (WB). Die schlechte Nachricht vorweg: Das Doppelkonzert mit Max Herre am 14. und 15. Januar 2019 ist bereits ausverkauft. Die gute Nachricht: Für alle anderen Konzerte, die das Musik Kontor Herford in der ersten Hälfte von 2019 veranstaltet, gibt es noch Karten.

Allerdings konnten sie für einige Konzerte bereits eine gestiegene Nachfrage feststellen, berichteten jetzt der Vereinsvorsitzende Ralf Hammacher und der Geschäftsführer Thomas Hagen.

Auftakt mit dem Gregor Hilden Trio

Bereits am Freitag, 1. Februar, geht es mit dem Gregor Hilden Trio und der amerikanischen Blues Gitarristin Harriet Lewis weiter (Beginn 20.30 Uhr).

Cosmo Klein kommt

Ihre Musik werde die Zuhörer zum Tanzen animieren, ist sich der Vorstand des Musik Kontors sicher. Das legendäre Konzert, das Marvin Gaye 1976 im Londoner Palladium gab, wird am Samstag, 16. Februar, Cosmo Klein ab 20.30 Uhr präsentieren.

Ehemalige Backgroundsängerin von James Brown

Mit Martha High wird am Samstag, 2. März, eine ehemaligen Backgroundsängerin von James Brown in Herford auftreten (Beginn 20.30 Uhr). Begleitet wird die Soul-Ikone von der international besetzten Band »Soulcookers«. Am Samstag, 23. März, wird Anthony Strong sein 2018 ausgefallenes Konzert in Herford nachholen (Beginn 20.30 Uhr). Neben einer »sehr netten Erscheinung« zeichnen den Sänger eine »tolle Bühnenpräsenz, eine großartige Stimme und sehr viel Dynamik« aus.

Sonderkonzert in der Rudolf-Oetker-Halle

Zu seinem ersten Sonderkonzert in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld lädt das Musik Kontor am Montag, 25. März, ab 20 Uhr ein. Dort erwartet das Publikum mit der Sängerin Mariza »die ungekrönte Fado-Königin aus Portugal«. Acid-Jazz steht am Freitag, 5. April, auf dem Programm, wenn MF Robots nach Herford kommt (Beginn 20.30 Uhr). Sehr tanzbar ist die Musik des Duos, das in Herford eines seiner sehr wenigen Konzerte in Deutschland geben wird.

Besuch aus dem hohen Norden

Aus dem hohen Norden kommt nur einen Tag später das skandinavische »Emil Brandquist Trio« (Beginn 20.30 Uhr). Zum dritten Mal nach 2015 und 2016 tritt am Donnerstag, 18. April, die Französin Nina Attal in Herford auf (Beginn 20 Uhr). Bereits auf ihren vergangenen Konzerten ist es der Gitarristin gelungen, die Zuhörern mitzureißen. Mit Manu Katché hat das Musik Kontor bereits den vierten Musiker, der früher einmal Sting begleitet hat, für einen Auftritt engagiert. Der Schlagzeuger wird am Donnerstag, 30. Mai, in Herford auftreten (Beginn 20 Uhr).

Französische Dynamik

Dynamisch, tanzbare Musik, die wie eine Bombe einschlagen wird, erwartet das Musik Kontor von »Electro Deluxe«. Das französische Quintett kommt am Mittwoch, 19. Juni, nach Herford (Beginn 20.30 Uhr). Mit einem weiteren Sonderkonzert in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld beendet das Musik Kontor am Samstag, 19. Juni, das erste Halbjahr 2019 (Beginn 20 Uhr). Dort werden Max Herre, die Jazz Band Web Web und die Bielefelder Philharmonie gemeinsam auftreten.

Sofern nicht anders angegeben, finden alle Konzert im Schiller, Kurfürstenstraße 2, statt. Karten gibt es bei den Vorverkaufsstellen oder können im Internet gekauft und ausgedruckt werden.