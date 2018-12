Detlef Stüwe (64, rechts) und Holger Schirk (60) arbeiten als Seelsorger im Mathilden-Hospital. Etwa ein Drittel ihrer Arbeitszeit verbringen sie an den Betten der Patienten. Aber auch Gottesdienste in der Kapelle gehören zu ihren Aufgaben. Foto: Jan Gruhn

Von Jan Gruhn

Es ist ein kleiner Fußmarsch vom Foyer ins Büro von Detlef Stüwe. Es liegt in einem Seitenflügel, unweit der Kapelle. Im Flur vor dem schmalen Raum ist es für ein Krankenhaus ungewöhnlich ruhig. Mahlzeiten, Visiten, Operationen. Normalerweise bestimmen sie den Takt, dem sich die Patienten anpassen müssen. Zumal sich die Zahl der Tage, die Menschen im Krankenhaus verbringen, in den vergangenen Jahren sowieso erheblich reduziert hat. Zeit ist kostbar, Momente der Ruhe selten.

»Bremsklotz« im Betrieb

Doch in diesem kleinen Büro, in dem Stüwe und Schirk an einem niedrigen Kaffeetisch sitzen, scheint die Hektik weit entfernt. Es scheint ein Beleg für den Satz, mit dem Holger Schirk seinen Beruf beschreibt: »Wir sind so etwas wie der Bremsklotz im Betrieb.« Was er damit meint: Die Seelsorger wollen den Patienten Zeit schenken, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Das Duo arbeitet eigenen Angaben zufolge weniger angebotsorientiert. Vielmehr besuchen sie die Menschen, die im Krankenhaus liegen. »Dafür haben wir natürlich unsere Listen, auf denen die Konfession der Patienten festgehalten ist«, sagt Stüwe. Aber das heißt nicht, dass die beiden sich nur um ihre »Schäfchen« kümmern.

Schirk berichtet, dass ihn neulich eine Muslima gefragt habe, ob er mit ihr beten könne. Ein Problem für den Katholik? Keineswegs. »Ich sehe dann erst mal einen Menschen vor mir, der ein spirituelles Bedürfnis hat.« Und dabei könne er helfen.

" „Wichtig bei den Gesprächen ist es, die Balance zu halten zwischen Distanz und Nähe.“ Detlef Stüwe "

An zwei Stellen machen die beiden dann aber doch Angebote. »Einerseits bieten wir Müttern, die ein Kind geboren haben, die Segnung ihres Kindes an«, sagt Schirk. Andererseits gebe es ökumenische Gedenkgottesdienste, zu denen die Angehörigen von verstorbenen Patienten dreimal im Jahr eingeladen werden. Etwa zehn bis 15 Prozent der Angehörigen nähmen teil.

Etwa ein Drittel ihrer Arbeitszeit verbringen die Männer an den Betten der Patienten. »Wir fragen nach dem Ergehen der kranken Menschen. Oft erzählen sie aus ihrem Leben und manchmal kommen wir auch auf die schweren Themen zu sprechen«, sagt Stüwe. Warum trifft diese Diagnose gerade mich? Wozu bin ich überhaupt noch da? Wie sieht das Leben nach dem Tod aus?

Stüwe: »Wichtig bei den Gesprächen ist es, die Balance zu halten zwischen Distanz und Nähe, also anteilnehmen an dem Schicksal des Menschen und dabei dennoch einen gewissen Abstand zu behalten.« Es seien weniger die Fragen, als mehr die Schicksale, die ihnen nahe gingen.

Im Gebet abgeben

»Ich kann zufrieden in den Feierabend gehen, wenn ich spüre, dass mein Besuch und meine Anteilnahme gut getan haben«, erklärt Stüwe. Schirk ergänzt: »Ich habe akzeptiert, dass ich aus manchen Begegnungen Belastendes mitnehme.« Die Kunst sei, Wege zu finden, damit umzugehen. »Ich gebe es im Gebet ab.« Belastende Gedanken veränderten sich zudem, wenn er mit dem Fahrrad nach Hause fahre.

Beide Seelsorger wissen um das Leid, das auch Angehörige zuweilen betrifft. Sie kennen es selbst. Stüwe hat vor sieben Jahren seine erste Frau verloren. Vor etwa einem Jahr ist Schirks Sohn Benedikt im Alter von 34 Jahren verstorben.

In ihrer Arbeit gehe es darum, eine Beziehung zum Gegenüber aufzubauen. Aber sie geben zu: Nicht immer klappt das. »Wir versuchen, den Leuten dabei zu helfen, ihren Gefühlen und Gedanken in der momentanen Situation eine spirituelle Tiefe zu geben«, erklärt Schirk. »Ich sehe meine Aufgabe darin, dass ich mit den Menschen in ihrer Situation Hoffnung suche.«

Für die Patientenzufriedenheit

Schirk sagt, dass Seelsorger aus ökonomischer Sicht immer mehr Bedeutung für Krankenhäuser erlangen würden – und verweist besonders in den angelsächsischen Raum. Denn die Anwesenheit von Seelsorgern erhöhe die Patientenzufriedenheit, wie es in Befragungen belegt worden ist. Es sei also nicht immer schlimm, wenn es einen Bremsklotz – zum Wohle der Patienten – im Krankenhausbetrieb gebe.