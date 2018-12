Trauern diese beiden Damen tatsächlich um den Toten oder haben sie etwa selbst etwas mit dem Mord zu tun? Am 16. Januar nimmt das Theater auf Tour in Frankfurt am Main die Osterfeuer-Gäste mit auf eine Verbrecherjagd.

Kartenverlosung Das HERFORDER KREISBLATT verlost 1 x 2 Karten für die Dinner-Krimi-Premiere am Mittwoch, 16. Januar, im Restaurant Am Osterfeuer im Hellerweg. Die Gewinn-Hotline, 05221/590811, ist am Sonntag, 30. Dezember, in der Zeit von 14 bis 14.10 Uhr geschaltet. Mitmachen ist auch per E-Mail unter dem Stichwort »Dinner-Krimi« möglich: herford@westfalen-blatt.de. Bitte Namen, Anschrift und Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-schluss ist an diesem Sonntag um 14.10 Uhr. Die Gewinner werden in der Montag-ausgabe veröffentlicht.

Und darum geht’s: Es ist ein gutes Gefühl, Vorzugsaktionär bei einem stabilen Traditionsunternehmen zu sein. Alte preußische Tugenden werden aufrechterhalten. Die zart schmelzende Schokolade und die feinen Pralinés konnten schon 1712 das preußische Königshaus überzeugen und haben nichts an Qualität eingebüßt. Doch nun liegt Schokoladenfabrikant Fritz von Reevenstein, der die kleine ehemalige Familienconfiserie zu einem florierenden Großunternehmen aufgebaut hat, im Sterben.

Jeder ist Kommissar

Noch vor dem Ableben des Patriarchen entbrennt ein erbitterter Nachfolgestreit. Schnell wird klar, dass die Reevenstein-Nachkommen nicht annähernd so fein und süß sind wie ihre Schokolade. Als unerwartet ein Todesopfer zu beklagen ist, sind nicht nur die Familienmitglieder, sondern alle Anwesenden in eine Mordermittlung verwickelt.

Plötzlich sind sie Teil einer turbulenten Verbrecherjagd. Gibt es weitere Opfer? Und wer ist der Mörder? Täter und Opfer bewegen sich gleichermaßen unter den Besuchern, denn eine Bühne gibt es beim Dinner-Krimi nicht. Jeder hat nun die Wahl, tatkräftig zur Überführung des Mörders beizutragen oder die Auflösung des Krimis als stiller Augenzeuge zu beobachten.

Noch sind Plätze frei

Am Mittwoch, 16. Januar, gehen die Ermittler in Herford auf Täterjagd. Tatort ist das Restaurant Am Osterfeuer im Hellerweg. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass 30 Minuten vorher. Das Theater auf Tour in Frankfurt am Main präsentiert die interaktive Verbrecherjagd. Restaurantchef Hans-Jörg Dunker freut sich auf die Premiere in seinem vom Guide Michelin ausgezeichneten Betrieb: »Der Krimi, der sich rasant zwischen den Menü-Gängen entwickelt, findet nicht auf einer Bühne statt. Der Saal ist die Bühne und die Gäste sind Teil der Geschichte.«

Platz ist für 100 Besucher, die Hälfte der Tickets – eins kostet 79 Euro – sind bereits weg. Die Gäste können zwischen einem vegetarischen Menü und einem mit Fleisch wählen. Karten gibt es auf dieser Internetseite: www.dinnerkrimi.de.