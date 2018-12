Von Bärbel Hillebrenner

Herford (WB). Das trockene Wetter spielte dem Veranstalter in die Karten: Der letzte verkaufsoffene Sonntag in 2018 hat fast alle Rekorde gebrochen. »Die Stadt ist proppenvoll. Die Menschen nehmen unser Programm aus Weihnachtslicht, Schornsteinfegerumzug und Lasershow gern an. Vor allem die Geschäfte profitieren noch einmal richtig gut und können ihren Umsatz am Jahresende sicher noch mal steigern«, sagte Stefan Tillmann von der Stadtmarketinggesellschaft Pro Herford.

Die Frequenz der Besucherströme habe deutlich über der normaler Wochentage gelegen. »Der Sonntag zieht eine Menge Kaufkraft aus dem ganzen Umland an und die Stadt kann sich für überregionale Besucher im besten Licht präsentieren.«

Gespräche mit Verdi

Dabei stand gerade die letzte verkaufsoffene Aktion lange auf der Kippe: Verdi hatte mit einer Vielzahl von Klagen in mehreren Städten in Ostwestfalen dafür gesorgt, dass an zunächst geplanten verkaufsoffenen Sonntagen die Läden geschlossen bleiben mussten.

Um diese Entscheidung für Herford zu verhindern, hatte der Stadtrat 54.000 Euro locker gemacht, mit denen die Pro Herford ein Programm für die beiden Sonntage im Dezember, 9. und 30., organisieren konnte. Der Vorteil am Sonntag bestand zusätzlich darin, dass in der Umgebung nur in Herford die Geschäfte geöffnet hatten. »Das hat sicher dazu geführt, dass viele Menschen von außerhalb nach Herford gekommen sind«, so Stefan Tillmann.

Lösung für gesamte Stadt

Bedauerlich aber sei, dass die Veranstaltung nur auf die City beschränkt werden musste. »Wir wollen im nächsten Jahr alles dransetzen, damit eine Lösung dafür gefunden wird, die Sonntagsöffnung wieder in der gesamten Stadt anbieten zu können.« Gespräche mit Verdi sollen alsbald geführt werden.

Wie viele verkaufsoffene Sonntage es 2019 in Herford geben wird, steht bislang nicht fest. Geplant ist die Beratung darüber voraussichtlich in der Ratssitzung im Februar. Laut Tillmann sollen es wieder vier werden.