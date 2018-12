So viele Eltern waren selten in die Innenstadt gekommen, um die Lebenslichter ihrer neugeborenen Kinder zu sehen und ein kleines Präsent anzunehmen. Foto: Thomas Meyer

Von Thomas Meyer

Herford (WB). Eine schöne Entwicklung krönt die sechste Ausgabe des Projektes »Lebenslichter«, bei der für jedes neugeborene Kind während des Herforder Weihnachtsmarktes ein Stern am großen Tannenbaum auf dem Alten Markt erstrahlt: Mit 208 Kindern ist es der geburtenstärkste Jahrgang seit Projektbeginn.

»Wir haben auf das Jahr gerechnet das 1000. Baby begrüßt und auf die Laufzeit der Lebenslichter gerechnet das 1.111«, sagte Stefan Tillmann von der Stadtmarketinggesellschaft Pro Herford, der am Sonntag die teilnehmenden Eltern auf dem Alten Markt begrüßte. Es gab Plüsch-Storche und Lebkuchenherzen, außerdem lud Schausteller Björn Laffontien zum Umtrunk ein.

1,2 Kilometer Kabel

Laffontien spielt als Initiator eine entscheidende Rolle bei der Aktion. Auf seiner Hütte steht der Baum, den Elektromeister Philip Schmid mit 1,2 Kilometer langen Kabeln, einer Funkverbindung, einem Hochleistungsrechner und Notstromspeichern fit gemacht hatte, um auf Knopfdruck in einer der Herforder Entbindungsstationen einen roten oder blauen Stern zum Leuchten zu bringen.

Das mit dem Drücken des Knopfes erlebten die Mütter und Väter noch recht unspektakulär, um beim Anblick des Baumes dann doch begeistert zu sein. »Ich habe es sogar geschafft, den Schalter vor Aufregung vom Tisch zu schmeißen – ist aber nichts passiert«, erinnert sich Janes Webert schmunzelnd, der für Töchterchen Melia (jetzt ein Monat alt) den roten Knopf drückte. Für Michel, der jetzt eine Woche alt ist, drückte Vater Christian Tiemann entsprechend auf Blau. Offenbar wird der Knopfdruck gerne auf die Männer delegiert.

Übertragung per SMS

»Meistens sind es jedoch Mutter und Vater gleichzeitig«, berichtete die Vertreterinnen von Kreisklinikum und Mathilden-Hospital, wo die Knöpfe installiert sind. Per SMS übertragen, leuchtet dann unmittelbar der passende Stern auf dem Herforder Weihnachtslicht auf. Und im Marktkauf ertönt als Jingle »Ihr Kinderlein kommet«. »Wir sind stolz, dass diese einzigartige Aktion nach wie vor so gut angenommen wird und freuen uns natürlich ganz besonders über den vielen Nachwuchs in und für Herford«, waren sich Laffontien und Tillmann einig.