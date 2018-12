An die 30 Schornsteinfeger aus dem Kreis Herford marschieren am Sonntag durch die Innenstadt und helfen bei der Suche nach den Glück für 2019.

Von Bärbel Hillebrenner

Gerade zu Silvester herrscht Hochbetrieb bei der Suche nach dem Glück. Da werden Töpfchen mit vierblätterigen Kleeblättern vor die Fenster gestellt, Hufeisen an die Tür gehängt, Glückskekse voller Spannung geöffnet. Der beliebteste Glücksbringer aber ist und bleibt der Schornsteinfeger. Und von denen gingen am vorletzten Tag dieses Jahres wieder nahezu 30 aus dem Kreis Herford durch die Innenstadt, um die Menschen dabei zu unterstützen, ihr persönliches Glück für 2019 zu finden.

Manchmal wird sogar geküsst

»Es gibt keinen schöneren Job«, sagt Volker Niemeier. Dabei wollte der 51-Jährige den Beruf des schwarzen Mannes überhaupt nicht lernen. »Ich konnte vor 30 Jahren bei der Berufsberatung nichts damit anfangen – heute ist es mein Traumjob«, berichtet der Schornsteinfeger für den Bezirk Löhne.

Damals, als Geselle, sagt er, sei man sogar noch häufig von den Frauen auf die Wange geküsst worden. »Heute im Alter passiert das aber weniger«, lacht Niemeier. Und obwohl man ja bei der Arbeit auch Geld kassieren müsse, seien die Kunden stets guter Laune, wenn sie den rußverschmierten Mann sehen würden. Er selbst sei auch abergläubisch: »Ich gehe nie unter einer Leiter her und habe früher, als Raucher, nie eine Zigarette an einer Kerze angezündet.«

Größtes Glück ist ein Kind

Regelmäßig durch die Herforder Fußgängerzone – seinen Bezirk – marschiert Uwe Heise (52) in seinem schwarzen Arbeitsanzug. »Wie oft werde ich da angesprochen. Die Leute berühren mich, klopfen mir auf die Schulter. Denen ist egal, wie dreckig ich gerade bin.«

Seit 36 Jahren säubert Heise die Schornsteine und wartet die Heizungsanlagen in den Kellern. Seine Frau sage ihm immer, alles im Leben sei vorbestimmt. Dennoch hoffe er selbst natürlich auch gern auf das Glück im Leben, nicht immer aber sei es einem hold. »Das größte Glück, an das ich mich erinnern kann, war die Geburt meines Sohnes Paul. Das war im Juli 1999«, sagt Heise.

Lachen und Gespräche

Die Geburt der Kinder, die eigene Hochzeit – das größte Glück aber liegt für die meisten Schornsteinfeger im Kleinen. »Wenn die Menschen mir mit einem Lachen begegnen oder ich kann ein gutes Gespräch führen, das ist doch das, was in dem Moment zählt. Das muss nicht immer gleich ein Hauptgewinn sein«, sagt Volker Niemeier. Einen Schein aber sollte er für einen Lottospieler trotzdem mal ausfüllen – hat aber nichts genützt.

Wenn Iris Endryk-Avramopoulos als eine der wenigen Frauen in diesem Handwerk durch ihren Bezirk in Bünde/Enger-Besenkamp läuft, ist sie selbst auch meistens glücklich. »Glück hat doch was mit dem persönlichen Denken und Handeln zu tun«, sagt die 43-Jährige, in deren Familie gleich mehrere den Beruf des Schornsteinfegers ausüben: Vater, Bruder, Ehemann.

Ein Dankeschön fürs Glück

»Mein Mann Michael oder meine zwei kleinen Mädchen, ja, natürlich sind sie mein größtes Glück. Ich freue mich aber auch, wenn ein Reh auf unserem Hof auftaucht oder die Vögel fröhlich zwitschern.« Einmal habe sie erlebt, wie eine ältere Dame ihr einen Umschlag mit einem dicken Schein zugesteckt habe. »Sie wollte sich bedanken, weil sie in jenem Jahr so viel Glück gehabt hätte«, berichtet Iris Endryk-Avramopoulos.