Herford (WB). Beim Abbiegen unter Alkoholeinfluss im Vorgarten gelandet: Ein 26-Jähriger aus Bad Salzuflen hat am Montag gegen 22 Uhr einen Unfall in der Straße »Im Bramschenkamp« verursacht. Er landete mit einem Opel Corsa beim Abbiegevorgang in einen Vorgarten und verursachte einen Sachschaden.