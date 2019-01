Von Helga Ruß

Herford (WB). Wer schon immer mal wissen wollte, was so ein starker Cowboy unter seiner ledernen Westernkluft trägt, weiß es jetzt: einen langen, einteiligen Longjohn, jenes weiße, baumwollene Ganzkörper-Unterwäschestück, das alles andere als sexy und männlich wirkt.

So jedenfalls gesehen in der turbulenten Westernparodie »Longjohn« am Silvesterabend im Herforder Stadttheater.

»Mann-Sein, das ist echt nicht einfach«, klagte man hier. Wie wahr. Da wurde eineinhalb Stunden lang geschossen, gekonnt mit Lassos geschwungen, auf nicht vorhandenen Pferden durch die Prärie geritten, mit Äpfeln jongliert, durch knarzende Saloon-Türen gelaufen und am Lagerfeuer über das einsame Cowboy-Sein lamentiert.

In einer wahrhaft akrobatischen Prügelszene floss reichlich Blut in Form von rotem Tüll, bis sich die ach so starken Helden verschwitzt und erschöpft die Kleider vom Leib rissen, ihre Wunden verbanden und heulend in ihren weißen Lonjohns vor dem Publikum standen mit der Erkenntnis: Mann sein, das ist echt nicht einfach.

Bühne wird zur Kinoleinwand

Sprechen mussten die vier Darsteller der Kölner Bühne »Der Weiße Knopf« kaum. Der Playback-Ton wurde elektronisch erzeugt aus Filmstimmen berühmter Westernhelden.

So ließen die eingespielten Tondokumente aus dem Wilden Westen, die per Fußdruck auf den Boden ausgelöst wurden, die Bühne zur Kinoleinwand werden, und der cineastische Eindruck verstärkte sich noch, als im Publikum Drei-zu-Neun-Brillen verteilt wurden, die beim Durchschauen das Geschehen auf der Bühne auf ein filmisches Breitbandformat reduzierten.

In jedem Manne, so heißt es, steckt ein Kind, da ist die Grenze zum Kindertheater fließend. Die Zuschauer durften mitmachen, den großen weißen Startknopf drücken, beim Lagerfeuer passende Geräusche mit Knisterfolie erzeugen und es am Schluss mit aufgeblasenen Papiertüten zu Silvester so richtig knallen lassen.

Nicht jedermanns Geschmack, aber den meisten Zuschauern im Saal hat der Westernspaß gefallen und sie gingen beschwingt ins neue Jahr.