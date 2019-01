In der Männerdomäne einer Polizeibehörde hat sich Simone Lah-Schnier behauptet, ist die Karriereleiter hochgestiegen. Nach 17 Jahren Streifendienst auf der Straße arbeitet die Hauptkommissarin mittlerweile in der Leiststelle der Kreispolizeibehörde an der Hansastraße in Herford, ist innerhalb ihrer Dienstgruppe die ranghöchste Beamtin. Foto: Moritz Winde