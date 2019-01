Das Zusammenspiel zwischen dem Laarer Chor und der Nordwestdeutschen Philharmonie hat bereits Tradition: Unter der Leitung von Christiane Schmidt lauschten am Sonntag 230 Zuhörer den Klängen in der Auferstehungskirche. Foto: Sophie Hoffmeier

Von Sophie Hoffmeier

Herford (WB). Das Weihnachtsgefühl noch länger festhalten und es bis ins neue Jahr tragen – das haben der Chor der Auferstehungskirche Laar und Musiker der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) mit ihrem traditionellen Konzert am Sonntag geschafft.

230 Besucher lauschten den weihnachtlichen Klängen in der Auferstehungskirche. Das Konzert stand unter dem Motto »Friedensbotschaften in einer friedlosen Zeit« und erinnerte zurück an die Tragödien des 30-jährigen Krieges. Im Programm enthalten waren bedeutende französische, italienische, tschechische und deutsche Kompositionen der Barockmusik, die durch ihre geradezu opernhafte Ausgestaltung herausstachen.

Jedes der Stücke stand für sich und beinhaltete besondere klangliche Eigenheiten. »Komponisten wie Vivaldi und Charpentier haben vorgemacht, dass es für sie auch in der Zeit der großen viktorianischen Zerstückelung möglich war, nationale Identität zu bewahren«, erklärte die künstlerische Leiterin Christiane Schmidt. Sie stellte die höfische Eleganz der französischen Musik heraus und verwies auf die Emotionalität und das Gegensätzliche Vivaldis. Inspiriert durch Schmidts Schilderungen ließen sich die Besucher auf das Klangerlebnis ein und lauschten andächtig der Musik in deutscher, französischer sowie lateinischer Sprache.

Interpretation mit szenischem Charakter

Den Anfang machten Chor und Musiker mit der »Messe de Minuite pur noel« von Marc-Antoine Charpentier. Diese Melodien gehören zur französischen Tradition. Zehn alte französische Weihnachtslieder würden in der 1694 entstandenen Mitternachtsmesse verarbeitet, in der es darum geht, die Geburt Christi mit ausgelassener Fröhlichkeit zu feiern. In »Ihr lieben Hirten fürchtet euch nicht« setzte sich Komponist Andreas Hammerschmidt mit dem Lukastext auseinander. Chor und Orchester arbeiteten den fast szenischen Charakter mit ihrer Interpretation des Klassikers heraus.

Vivaldi-Werk als Höhepunkt

Kompositionen von Jan Dismas Zelenka und Michel Corette waren ebenfalls Teil des Programms. Einen Höhepunkt bildete das Gloria RV 588 von Antonio Vivaldi. Es zeichnet sich durch sein sanftes »Et in terra pax« aus, das von dem Chor mit viel Feingefühl dargeboten wurde.

Als Solisten traten Isabel Crostek (Sopran), Merle Dräger (Alt) und Jonathan Dräger (Tenor) auf. Außerdem übernahmen Gottfried Meyer am Bass und Horst Nölle an der Blockflöte Soloparts.

Weihnachts-Wunschlieder

Mit dem Weihnachts-Wunschliedern konnten die Besucher im Vorfeld aktiv an der Gestaltung des Programms mitwirken. Lieder wie »Es ist ein Ros entsprungen«, »Stille Nacht, heilige Nacht« und »Herbei, o ihr Gläubigen« lockerten das Programm auf und boten Gelegenheit dafür, dass auch die Gäste ihre Stimmen erheben konnten, um die Friedensbotschaft hinaus in die Welt zu tragen. Teile des Weihnachtsoratoriums von Camille Saint-Saens bildeten den Abschluss des gelungenen Konzertes.