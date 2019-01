Ein 44-Jähriger wollte Böller in der Wohnung anzünden. Die Polizisten nahmen den Betrunkenen mit in Gewahrsam. Foto: dpa

Herford (WB). Zum Jahreswechsel musste die Polizei im Kreis Herford zu 85 Einsätzen ausrücken. Diese Anzahl entspricht dem Niveau der Vorjahre. In Enger wollte ein Mann Feuerwerk in der Wohnung zünden.

In zwei Fällen wurden Anzeigen wegen Körperverletzung erstattet. In Herford wurde ein Raub gemeldet. In vier Fällen ging’s um Sachbeschädigungen.

Insgesamt mussten vier Personen in Gewahrsam genommen werden. In Bünde und Enger war dies einmal der Fall, in Herford zweimal. Bei dem Vorfall in Enger beabsichtigte ein 44-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße, ein Feuerwerk in der Wohnung zu zünden. Da der Alkoholisierte sich von diesem Vorhaben nicht abbringen ließ und wiederholt randalierte, musste er die Beamten zur Wache begleiten.

Positiv bewertet die Polizei die geringe Anzahl von sogenannten Rauschfahrten. »Bei den Kontrollen konnten keine alkoholbedingten Verstöße festgestellt werden«, sagt Sprecher Steven Haydon. Die Einsatzkräfte zogen gegen 3.20 Uhr lediglich einen 22-Jährigen aus Bad Oeynhausen aus dem Verkehr. Er fuhr auf der Mindener Straße in Herford – und zwar unter Drogeneinfluss.

Feuerwehr muss sechs Brände löschen

In sechs Fällen wurden Ermittlungen bei Bränden durchgeführt. In Herford landete in der Birkenstraße eine Silvesterrakete auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses. Durch Beschädigungen an den Gartenmöbeln entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Am häufigsten kam es zu Bränden durch die Entsorgung von abgebrannten, aber noch glimmenden Feuerwerkskörpern. So entstand ein Brand gegen 3.45 Uhr an zwei Mülleimern an der Grundschule in der Elverdisser Straße in Herford.

In Löhne war dies in drei Fällen die Brandursache. In der Straße Zur Schule und in der Bergkirchener Straße kam es hierdurch zu Einsätzen. Im Brockäckerweg griff das Feuer von dem Mülleimer auf ein Gartenhaus über und richtete einen Brandschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro an.Gegen 2.45 Uhr stellten Zeugen in der Herzogstraße in Enger den Brand einer Mulde fest. In allen Fällen löschte die Feuerwehr die Brände.