Herford (WB). Eine 77-jährige Fußgängerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwoch in Herford leicht verletzt worden. Laut Polizei soll der Autofahrer die Frau übersehen haben.

Zu dem Unfall kam es laut Polizeiangaben gegen 13.25 Uhr, als ein 64-jähriger Herforder mit einem Mazda auf der Ulmenstraße in Richtung Stadtholzstraße unterwegs war. An der Kreuzung der beiden Straßen beabsichtigte er nach links in die Stadtholzstraße einzubiegen. Dabei soll der Mann die 77-jährige Fußgängerin übersehen haben, die über die Stadtholzstraße in Richtung Ulmenstraße ging.

Durch den Zusammenstoß wurde die Rentnerin aus Herford leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand leichter Sachschaden.