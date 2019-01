Von Moritz Winde

Schülerlabore als außerschulische Lernorte haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Ziel ist, das Interesse an und das Verständnis für Natur- und Ingenieurwissenschaften bei Kindern und Jugendlichen zu wecken und zu fördern. »Aber weshalb wird sich dabei auf die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik konzentriert?«, fragt ASB-Schulleiterin Britta Nolte.

Einmaliges Angebot in der Region

Ein Grund sei sicher der enorme Fachkräftemangel in diesem Sektor. »Dabei werden gute Leute auch in anderen Bereichen gesucht – zum Beispiel in der Hauswirtschaft«, sagt Britta Nolte. Am ASB stehen in diesem Ausbildungsgang insgesamt 25 Plätze zur Verfügung. Das Interesse allerdings sei recht gering. Britta Nolte: »Im Vergleich zum Vorjahr haben wir 30 Prozent weniger Anmeldungen.«

Damit liegt das Herforder Kolleg im Bundestrend: Die Zahl der neu abgeschlossenen Hauswirtschafts-Ausbildungsverträge in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. 2018 begannen 1992 junge Leute die Ausbildung. 2001 waren es noch 5025, wie aus Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) in Bonn hervorgeht. Nur die Lehre in der Schifffahrt hat noch weniger Azubis.

Mit dem neuen Schülerlabor »Die Annalysten« – Vorbild ist das »Scolab« am Hamburger Großmarkt – setzen das ASB und der Kreis Herford einen Schwerpunkt mit den Themen Nahrungsmittel und deren Zubereitung, gesunde Ernährung und Verbraucherbildung – Wissen, das auch im Hauswirtschafts-Job gebraucht wird. »Ein solches Angebot gibt es in der näheren Umgebung bislang nicht. Wir haben damit ein Alleinstellungsmerkmal«, sagt Britta Nolte. Sechs Lehrer – sie bildeten sich entsprechend weiter – betreuen zukünftig die jungen Laboranten.

Hauswirtschafter sind wahre Allroundtalente

Den Auftakt machte die Otto-Hahn-Realschule aus Herford. »Alles Banane« lautete das Projekt der Fünftklässler. Neben viel Wissenswertem rund um die gelbe Frucht, von der jeder Deutsche im Jahr statistisch gesehen 11,5 Kilogramm isst und die bei Verstopfung hilft, wurde auch jede Menge experimentiert. So wurde untersucht, was genau in Bananenjoghurt steckt. »Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Frucht drin ist«, sagt der elfjährige Niklas.

Britta Nolte hofft mit dem neuen Schülerlabor in Zeiten von Fast-Food und Tütensuppe viele Kinder und Jugendliche für das Thema Ernährung zu sensibilisieren und zu begeistern. »Und wir wollen natürlich auch das Image der Hauswirtschaft aufpolieren, in der es mitnichten nur ums Putzen, Kochen und Waschen geht.«

Hauswirtschafter und Hauswirtschafterinnen lernen Menüfolgen zu planen, Mahlzeiten zuzubereiten und zu servieren, Wareneinkauf und -lagerung zu managen und Textilien und Räume zu reinigen und zu pflegen. Die Kommunikation ist bei der Betreuung und Motivierung von Senioren, Kindern und anderen Kunden ebenso gefragt und somit unerlässlicher Bestandteil der Ausbildung.

Sie managen die Versorgung in sozialen Einrichtungen wie Altenheimen, Krankenhäusern oder Kindertagesstätten und sind in Privathaushalten oder landwirtschaftlichen Betrieben im Einsatz. Kurzum: Hauswirtschafter und Hauswirtschafterinnen müssen Allroundtalente sein.