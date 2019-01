Völlig verbeult liegt der Kleinwagen an einer Böschung der Diebrocker Straße. Eine 27-jährige Frau aus Enger hat bei einem Glatteisunfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Foto: Christian Müller

Herford (WB). Einer 27-Jährigen ist Glatteis am Donnerstagabend zum Verhängnis geworden. In einer Linkskurve auf der Diebrocker Straße in Höhe der »Gaststätte Eickumer Landhaus« kam die Engeranerin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen.