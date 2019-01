Susanne fragt »Denkst du an mich?« Domenik Braun antwortet: »Ja, meine Liebe, jeden Moment. Ich liebe dich«. Doch hinter dem vermeintlichen Internet-Traummann steckt ein Trickbetrüger. Love-Scamming heißt diese miese Masche. Foto: Moritz Winde

Herford/Löhne (HK). Er gaukelte ihr die große Liebe vor, sie gab ihm ihr gesamtes Vermögen: Ein Internet-Betrüger hat eine Rentnerin aus Löhne um 50.000 Euro gebracht. Die 62-Jährige ist jetzt pleite – und am Boden zerstört. Sogar ihr Haus musste sie verkaufen.

00441214683184 – diese Telefonnummer aus Großbritannien wird Susanne niemals vergessen. Susanne heißt eigentlich anders, aus Scham möchte sie ihren richtigen Namen aber nicht in der Zeitung lesen. Trotzdem will sie ihre Geschichte erzählen – um andere zu warnen.

Es ist der 18. Juli 2018, als zum ersten Mal die 14-stellige Zahlenreihe auf dem Display ihres Festnetzanschlusses erscheint. »Sonst habe ich bei fremden Nummern nie abgenommen. Ich weiß nicht, weshalb ich es diesmal getan habe«, sagt Susanne. Am anderen Ende der Leitung meldet sich ein Mann. »Seine charmante Stimme hat mich sofort berührt.« Der Anrufer stellt sich als Domenik Braun vor. Er behauptet, er sei 41 Jahre alt, in Berlin geboren und wohne in Frankfurt – alles gelogen, wie sich später herausstellt.

Das rät die Polizei Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen. Gerade im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Seien Sie also immer misstrauisch bei unglaublichen Angeboten, ob bei der Wohnungs- oder Partnersuche. Wer gescammt, also betrogen wird, sollte jeglichen Kontakt sofort abbrechen. Legen Sie sich am besten eine neue Mailadresse und Telefonnummer zu. Überweisen Sie kein Geld, lösen Sie keine Schecks ein, leiten Sie keine Briefe und Päckchen weiter und bewahren diese auf. Machen Sie sofort geleistete Zahlungen rückgängig. Sichern Sie sämtliche Beweise wie Mails und Chat-Verläufe. Opfer sollten zur Polizei gehen. Die Strafverfolgung solcher Täter ist zwar enorm schwierig, weil sie aus dem Ausland agieren, dennoch sollten Sie den Vorfall melden. Das ist besonders wichtig, wenn beispielsweise Banken strafrechtliche Schritte gegen Opfer unternehmen wollen, die unwissentlich gefälschte Schecks eingereicht haben.

Es folgen weitere Telefonate, die Kommunikation läuft inzwischen auch intensiv per Mail. Susanne erzählt private Dinge von sich, sendet Fotos. »Du bist aber hübsch«, schreibt er zurück. Domenik Braun flirtet mit Susanne, schmeichelt ihr, verspricht ihr die große Liebe. Sogar von Zusammenziehen und Hochzeit spricht er.

»Das alles tat mir gut. Nachdem mein Mann vor drei Jahren gestorben war, fehlte mir Zuneigung. Ich war einsam, sehnte mich nach jemandem«, sagt die 62-Jährige. Und weiter: »Wenn er sich bis 11 Uhr morgens nicht gemeldet hatte, wurde ich nervös.«

Erst 1000 Euro, dann 10.000 Euro, dann immer mehr

Nach kurzer Zeit erzählt Braun – die Identität ist natürlich erfunden –, er arbeite derzeit in Birmingham als Finanzmakler. »Er versprach mir, er könne aus meinem Geld mehr machen«, sagt Susanne.

Die Rentnerin hat als Buchhalterin gearbeitet und ist finanziell unabhängig. Trotzdem lässt sie sich dazu überreden, ein Konto zu eröffnen und zu investieren. Erst 1000 Euro, dann 10.000 Euro, dann immer mehr. »Wenn ich nicht bezahlt habe, setzte er mich emotional unter Druck. Er warf mir dann vor, ich würde ihn nicht mehr lieben.« Also überweist sie weiter.

Das geht soweit, dass sie sich 20.000 Euro von ihrer Familie leiht – angeblich für die Renovierung ihres Hauses. »Ich fühlte mich schlecht, meine Familie zu belügen. Aber ich konnte nicht anders«, sagt Susanne.

Natürlich seien ihr zwischendurch Zweifel gekommen. Zum Beispiel, als sie im Internet herausfindet, dass das angebliche Bild von ihrem Angebeteten zu einer ganz anderen Person gehört. Oder als sie nach Frankfurt fährt, um ihn in seinem Penthouse in der Europa-Allee zu besuchen. »Der Pförtner wusste nichts von einem Domenik Braun.«

Bis Ende März muss sie aus dem Haus raus

Susanne stellt ihn zur Rede, er windet sich heraus, macht weiter Komplimente – und verlangt wieder Geld. Sie verkauft alles, was sich umsetzen lässt: die Mikrowelle, den Staubsauger, die Kaffeemaschine, das Pedelec, Schmuck und zuletzt sogar das Haus.

Davon zahlt sie ihre Schulden bei den Verwandten zurück – sie wollen nach ihrem Geständnis nichts mehr von ihr wissen – und bezahlt den Immobilienkredit ab. Der Rest geht an Domenik Braun, jenen Mann, der Susanne das Blaue vom Himmel versprach, aber stattdessen ihr Leben zerstörte.

Die 62-Jährige hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Dort habe man ihr allerdings wenig Hoffnung gemacht, den Betrüger zu fassen. Susanne will eine Therapie beginnen und hat sich an den Weißen Ring gewandt. Sie macht sich Vorwürfe: »Wie konnte ich so blöd sein?« Jetzt muss sie sich erst einmal um eine Wohnung kümmern. Bis Ende März muss sie aus ihrem Haus raus – nach 20 Jahren. Domenik Braun meldet sich nicht mehr. »Bei mir ist ja auch nichts mehr zu holen.«

Kommentar von Moritz Winde

Wenn Liebe zum Lockmittel wird: Eine Frau lässt sich auf einen Betrüger ein – und steht am Ende nicht nur mit gebrochenem Herzen, sondern völlig mittellos da.

Diese Geschichte macht fassungslos. Und wütend. Natürlich stellt sich die Frage, weshalb die Rentnerin die Warnsignale zwar erkannt, aber nicht aufgehört hat, einem Fremden Geld zu überweisen.

Bevor man allerdings den Stab über sie bricht, sollten wir uns lieber fragen: Weshalb kann so eine Abzocke immer wieder funktionieren? Die Vereinsamung unserer Gesellschaft spielt sicher eine große Rolle. Jeder sollte sich mehr um andere kümmern.