Peter Orloff (vorne, Mitte) kommt am Mittwoch, 30. Januar, mit den Schwarzmeerkosaken in die Herforder Jakobikirche. Orloff und der Chor blicken mittlerweile auf ein halbes Jahrhundert gemeinsamer Geschichte zurück. Foto: Haberscheidt

Herford (WB). Das wird ganz schön knapp: Peter Orloff und die Schwarzmeerkosaken gastieren wieder in Herford. Am Mittwoch, 30. Januar, singen sie in der Jakobikirche in der Radewig. Beginn ist um 19.30 Uhr.