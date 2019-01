Herford (WB/cm). In der Nacht auf Sonntag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 2. Um etwa 3.30 Uhr verunglückte ein Daimler-Benz aus Bielefeld in Höhe der Anschlussstelle Herford-Ost. Der Wagen fing sofort Feuer. Laut Zeugenaussagen flüchtete der mutmaßliche Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das auf dem Dach liegende Fahrzeug in Vollbrand. Drei verletzte Insassen wurden vom Rettungsdienst betreut und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zeugen sahen vier Personen aus dem Daimler aussteigen, wovon die Polizei nur drei an der Unfallstelle antraf.

Auto schrammt Brückenpfeiler

Wie die Polizei berichtete kam das Auto eines Bielefelder Halters in Höhe der Anschlussstelle nach rechts von der Fahrbahn ab, schrammte am Brückenpfeiler der Vlothoer Straße entlang und überschlug sich an einem Wall. Wie es zu dem Unfall auf regennasser Fahrbahn gekommen ist, ist unklar. Ebenso muss der Fahrer ermittelt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten vorläufig auf etwa 15.000 Euro.

Insgesamt 14 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Brandbekämpfer löschten den Pkw mit einem Schaumrohr. Die Fahrbahn musste mühevoll gereinigt und Fahrbahnschäden beseitigt werden. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn Richtung Hannover war für mehr als eineinhalb Stunden gesperrt, der Verkehr staute sich und wurde umgeleitet.

Bereits am Samstagabend brannte ein weiteres Fahrzeug auf der A2 . Bei Bielefeld fing ein Lkw Feuer.