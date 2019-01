Herford (WB). Als ihr Hund in eine Beißerei mit einem anderen Hund gerät, geht eine 16-jährige Herforderin dazwischen. Beim Versuch, die Tiere zu trennen, fügt ihr der fremde Hund eine schwere Bisswunde zu.

Doch das kümmert die Halterin des Tieres offenbar wenig. Sie verlässt den Tatort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Nun sucht die Polizei nach der Frau und nach Zeugen des Vorfalls.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitag, 4. Januar, gegen 16 Uhr am Stephansweg auf einer Wiese in den Aa-Auen. Die unbekannte Frau war mit einem Hund unterwegs, der kurzes Fell hatte.

Der Hund wird ähnlich der Rasse Berner Sennenhund beschrieben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter Telefon 05221/8880 erbeten.