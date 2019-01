Von Hartmut Horstmann

»Bambi goes Art – Das Banale in der Kunst«: Dies ist der Titel einer Ausstellung, die derzeit in einer kleinen Galerie namens Hase 29 in Osnabrück gezeigt wird. Als Kurator fungiert Dr. Michael Kröger, der mehr als 15 Jahre im Marta gearbeitet hat. Im Herbst 2017 verließ der heute 62-Jährige Herford, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden.

Exponate aus dem Marta

Und so arbeitet der gebürtige Mindener heute in Osnabrück als freier Kurator und Autor von Texten zur Kunst. Große finanzielle Sprünge sind da nicht zu machen, aber mit der Hase-Galerie hat er eine kuratorische Aufgabe gefunden, die ihn ausfüllt.

Außerdem: Niemals geht man so ganz. Bezeichnenderweise sind in der Osnabrücker Ausstellung auch Exponate aus der Sammlung des Marta und des Herforder Unternehmers Heiner Wemhöner zu sehen. Viele der zum Teil sehr renommierten Künstler sind Kröger noch aus seiner Marta-Zeit vertraut – die Idee zur Präsentation reifte lange in ihm: »Wenn ich noch im Marta wäre, hätte ich diese oder eine vergleichbare Ausstellung in Herford gemacht.«

Ehemaliger Schlecker-Verkaufsraum

»Gesellschaft für zeitgenössische Kunst« nennt sich der Verein Hase 29 im Zusatz. Gegründet wurde er Anfang 2016 von regionalen Kunstschaffenden, doch mittlerweile umfasst das Ausstellungsangebot nicht nur Lokales. Was Zeitgenossenschaft angeht, ergeben sich so schnell Verbindungen zum Marta.

Interessant ist auch der Raum, ein ehemaliger Schlecker-Verkaufsladen in der Osnabrücker Innenstadt. Kein Eintritt und viel Laufpublikum führen laut Kröger dazu, dass die Ausstellungen auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern von vielen Leuten gesehen werden. Die Finanzierung erfolgt projektbezogen, eine institutionelle Förderung ist angestrebt.

Spiel mit dem Unerwarteten

Und das alles, um der Welt Banales zu zeigen? Doch gerade im vermeintlich Oberflächlichen verbirgt sich Tiefsinn, so dass der Kurator sagt: »Das Banale relativiert die hohe Bedeutung von exklusiver Kunst.« Die Urgeschichte des Banalen habe mit Duchamp begonnen, der im Jahr 1917 ein Pissoir in eine Ausstellung gestellt habe.

Dass sich das Spiel mit den Alltagsgegenständen und dem Unerwarteten totläuft, glaubt Kunstwissenschaftler Kröger nicht: »Nehmen Sie Thomas Rentmeister! Der hat zum ersten Mal H-Milch-Verpackungen als Material benutzt. So ergeben sich immer wieder neue Blicke auf das Banale.« Und natürlich Erwin Wurm, der den Künstler voller Selbstironie zum goldenen Hanswurst werden lässt.

Bis zum 2. Februar ist das »Banale in der Kunst« in der Galerie in der Hasestraße zu sehen. Öffnungszeiten sind dienstags, mittwochs und freitags von 14 – 18 Uhr, donnerstags von 16 – 20 Uhr, samstags 11 – 15 Uhr.