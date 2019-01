Müllhalde in der Magdeburger Straße: Von Matratzen über Möbelteile bis hin zur kaputten Waschmaschine findet sich am Containerstandort eine große Auswahl an Abfällen. Foto: Peter Schelberg

Von Peter Schelberg

Schauplätze waren vor allem die Plätze am Kreisel Engerstraße/Rüterweg, in der Nordstadt sowie am Jahnstadion. Obwohl die Glascontainer noch nicht gefüllt waren, hatten Unbekannte offenbar im Anschluss an die Silvesterpartys gleich kartonweise leere Wein- und Schnapsflaschen vor den Behältern abgestellt.

»Mach Platz im Schrank!«

Der Aufruf »Mach Platz im Schrank!« auf Altkleidercontainern wurde dann auch noch böswillig falsch interpretiert – denn neben Flaschen und Scherben fand sich an allen drei Standorten eine große Auswahl an Abfällen, die dort nicht hingehören: Das Sortiment reichte von Farbeimern, Konservendosen, Lebensmittelresten, Schuhen, alten Lampen und Matratzen über ausrangierte Möbelteile, Bürostuhl und Fahrradfelge bis zum alten Koffer und Wäschekörben.

Babystuhl und kaputte Waschmaschine

Besonders aktiv waren die Umweltferkel in der Nordstadt: Am Containerstandort in der Magdeburger Straße hatten die Unbekannten neben allerlei anderem Unrat einen Babystuhl, Ventilatoren, eine kaputte Waschmaschine, Staubsauger, Bügeleisen und anderen Elektroschrott wild entsorgt. Eine Passantin, die nicht namentlich genannt werden wollte, sagte dort angesichts der Müllhaufen nur: »So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen...!« Auch in sozialen Netzwerken machen Anwohner und andere Bürger ihrem Ärger über die Umweltsünder Luft.

Privater Ordnungsdienst observiert Standorte

Die Stadt Herford hatte im August einen privaten Ordnungsdienst beauftragt, die meistgenutzten Müllabladeplätze an Glascontainerstandorten zu observieren – bislang ohne Erfolg: »Wir haben bisher leider keinen Täter überführen können«, sagte Stadt-Pressesprecherin Susanne Körner auf Anfrage. Allerdings habe ein Bürger eine Anzeige erstattet, die ans Ordnungsamt weitergeleitet wurde. »Wenn der Zeuge bei seiner Aussage bleibt, haben wir eine Chance, gegen den Täter vorzugehen«, sagt die Sprecherin. Müllsündern drohe ein Bußgeld von 150 Euro.

Zusammen mit dem Sicherheitsdienst 24/7 aus Jöllenbeck soll zudem ein verändertes Überwachungskonzept erarbeitet werden. Bürgermeister Tim Kähler hatte im Rat auch eine Videoüberwachung der Standorte ins Gespräch gebracht, für die allerdings noch die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden müssten. Zusätzliche Kontrollkapazitäten erhofft sich die Stadt auch von der geplanten Verstärkung der Citywache, über die der Rat im Februar entscheiden soll.

Zusätzliche Entsorgungskosten: 70.000 Euro pro Jahr

Einmal pro Woche rücken Mitarbeiter der SWK aus, um die wilden Müllablagerungen an den Containerstandorten zu beseitigen. Unterstützt werden sie von »Projekt Aktiv«-Kräften. Für diese Entsorgung muss die SWK pro Jahr 70.000 Euro aufwenden – »Tendenz steigend«, wie SWK-Chef Wolfgang Rullkötter bereits vor Monaten feststellte. Auch SWK-Geschäftsführer Daniel Kümper beobachtet die Entwicklung mit Sorge: »Bislang ist nach meinen Beobachtungen leider keine Verbesserung der Situation festzustellen.«

Am Montag haben SWK-Mitarbeiter zunächst die Müllhalde in der Nordstadt beseitigt. Auch an den übrigen Plätzen in Herringhausen und am Stadion wird der Abfall natürlich weggeräumt – bis zum nächsten Mal.