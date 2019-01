Anny Schormann wird heute 90 Jahre alt. Viele Erinnerungen hat sie in Alben archiviert. Die Gastronomin wurde 1968 unter anderem erstes weibliches Mitglied aus Ostwestfalen im Köcheorden »Confrérie de la Chaîne de Rôtisseurs«, der internationalen »Spießbraten-Bruderschaft«. Foto: Bernd Bexte

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Mit ihrem Mann hat sie über Jahrzehnte die Gastronomie in Herford mitgeprägt und ihre Gäste immer wieder mit bislang unbekannten internationalen Spezialitäten überrascht. Anny Schormann wird heute 90 Jahre alt.

Viele ältere Herforder werden sie vor allem noch als Pächterin des Ratskellers kennen. »Die Zeit dort mit meinem Mann Friedrich-Wilhelm war wunderschön«, sagt Anny Schormann, während sie in Alben mit alten Fotos und Zeitungsartikeln blättert.

07Von 1959 bis 1970 führte das Ehepaar die renommierte Lokalität unter den Amtsstuben. Bärenschinken, Elch- und Rentiersteaks aus Schweden, belgische Käse-Buffets, kulinarische Genüsse aus Griechenland, Hawaii, England und Dänemark – so etwas kannten die Herforder noch nicht. Schormanns tischten sie bei Spezialitätenwochen auf, zu denen Gastron0men aus den Herkunftsländern anreisten.

Pfiffige Werbegags

So blieb der Ratskeller im wahren Wortsinn in aller Munde. Das Fernsehen und die internationale Presse berichteten, die örtliche Prominenz war hier eh Stammgast. »Wir haben uns immer etwas einfallen lassen«, erzählt Anny Schormann. So etwa nach der Mondlandung vor 50 Jahren: Als PR-Gag übermittelten die Schormanns den Astronauten eine Einladung nach Herford. Schließlich sollten sie hier den eigens im Ratskeller für sie kreierten Fleischtopf »Apollo 11« kosten.

Und auch die erste Kinderkarte Herfords lag in den 60er Jahren auf den Tischen des Ratskellers. Vom Butterbrot »Hänsel und Gretel« bis zum Kinderschnitzel »Böser Friedrich« (in Anlehnung an den Struwwelpeter) hatte diese Kurioses zu bieten.

»Bereits damals haben wir auf heimische Produkte gesetzt. Viel Gemüse kam aus unserem Garten am Heimstättenweg«, erinnert sich Anny Schormann.

An verschiedenen Standorten

Die Jubilarin stammt aus Porta Westfalica-Eisbergen. Nach dem Krieg kam sie nach Herford, arbeitete als Köchin und Näherin. 1950 heiratete sie ihren Mann, den sie in Jugendjahren in Bückeburg kennengelernt hatte. 1952 wurde Tochter Dagmar geboren, drei Jahre später Sohn Friedrich-Wilhelm.

»Bevor wir den Ratskeller übernahmen, führten wir das evangelische Vereinshaus in der Innenstadt, ein Hotel mit Restaurant.« Zu den aktivsten Zeiten waren die Schormanns gleich mit drei Gastronomien in Herford präsent, denn auch im Theaterrestaurant sowie im »Treffpunkt bei Anny« an der Sachsenstraße kehrten ihre Gäste ein.

Für die Tafel aktiv

Nach der Ratskeller-Zeit luden sie in den »Gärkeller« an der Rennstraße. Letzte Station bis zum Eintritt in den Ruhestand war eine Gastronomie in Bad Salzuflen. Anny Schormann blieb aber weiter aktiv. Unter anderem half sie zehn Jahre lang ehrenamtlich bei der Herforder Tafel aus. Ihr Mann Friedrich-Wilhelm verstarb im Jahr 2000 im Alter von 76 Jahren. »Das war ein schwerer Schlag.« Umso mehr freut sie sich über ihre Familie, zu der zwei Enkel und sieben Urenkel gehören.