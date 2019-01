Herford (WB). Robert Habeck, seit einem Jahr Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, kommt am Montag, 29. April, nach Herford. Im Gemeindehaus an der Münsterkirche spricht er ab 19 Uhr unter der Überschrift »Wer wir sein könnten – warum unsere Demokratie eine offene und vielfältige Sprache braucht«.

Das Thema öffentliche Kommunikation liegt Habeck offenbar am Herzen: Wie berichtet, hatte er am Montag angekündigt, sich nicht über Facebook und Twitter zu äußern – auch wegen eigener Versäumnisse in der jüngsten Vergangenheit.

Der ehemalige Umweltminister Schleswig-Holsteins sieht die Art und Form des politischen Sprechens als entscheidend an für unsere Demokratie. Es stelle sich die Frage, ob und wie dies in einer durch Differenzen, Spaltungen und Konflikte geprägten Gesellschaft möglich sei. Die Veranstaltung findet auf Einladung der Kirchengemeinde Herford-Mitte, der Evangelischen Erwachsenenbildung im Kirchenkreisverband Herford und des Kreis- und Stadtverbandes der Grünen statt.