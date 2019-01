Der neue Chef ist da

Seit dem 1. Januar ist Dr. Walter Koch (60) der neue Chefarzt der Kinderklinik am Klinikum Herford. Er ist Nachfolger von Dr. Boris Utsch, der das Haus nach nur zwei Jahren im Sommer auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Koch war neun Jahre als Chefarzt der Kinderklinik am Klinikum Idar-Oberstein tätig. Der Grund für den Wechsel: Er sagt, er will seine beruflichen Ideen noch einmal in einer Klinik für Maximalversorgung umsetzen und »die Kinderklinik gemeinsam im Team mit den dortigen hoch qualifizierten Oberärzten neu ausrichten«. Sehr wichtig sei ihm dabei eine eng verzahnte Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kinderärzten. Ein weiteres Argument sei der Neubau der Kinderklinik, mit dem 2020 begonnen werden soll.In der Herforder Kinderklinik stehen 60 Betten zur Verfügung. Jährlich werden dort etwa 3500 kleine Patienten stationär und bis zu 9000 ambulant behandelt. Zum Team gehören 17 Ärzte und 43 Pfleger und Schwestern.