Von Hartmut Horstmann

Souveräne Tiere

»Die Herrschaft des Tieres« heißt ihre Ausstellung, die Freitag, 11. Januar, um 19 Uhr in der Treppenhaus-Galerie eröffnet wird. Für die 49-Jährige ist es die erste Einzelausstellung überhaupt in Herford. Der Kontakt zum Veranstalter Kulturbeutel kam über den Maler Weizenfeld zustande, mit dem sich die Bielefelderin in der Uhlandstraße ein Atelier teilt.

Gemälde, auf denen Tiere zu sehen sind, gibt es reichlich. Meist wirken sie kitschig oder niedlich – ein Eindruck, den Alexandra Sonntag für ihre meist großformatigen Arbeiten vermeiden will. Die Tiere, die sie in den Mittelpunkt rücke, sollten souverän auftreten, sagt die Malerin.

Mythologische Wesen

Dies wiederum habe mit dem zu tun, wie sie auf Tiere schaue: »Ich hatte zu ihnen schon immer intensive Beziehungen.« So hat sie zwei Katzen, so kümmert sie sich um ein Pflegepferd, Tiere sind fester Bestandteil ihres Alltags. Ja, Alexandra Sonntag geht sogar so weit zu sagen: »Manche Tiere sind mir lieber als manche Menschen.«

Grundsätzlich unterscheidet sie den Verwertungsblick auf das Tier (Fleisch) und den Blick als possierliches Haustier. Das Miteinander, das sie anstrebt, das Bemühen, eine Hierarchie zu vermeiden, drückt sich auch in den Bildern aus. Die Tiere sind kein Beiwerk, sondern agieren selbstständig.

Dabei benutzt die Malerin die Kulissen, die ihr Natur und Kultur bieten. Man denkt an Märchen wie den Gestiefelten Kater, in denen die Tiere wie Menschen agieren. Oder an mythologische Wesen, an Tiermenschen, bei denen sich die körperlichen Merkmale vermischen. In die Kunstgeschichte verweist das Gemälde »Erscheinung« – eine spielerische Adaption von Bildern, die Velasquez von Margarita Theresa angefertigt hat. An die Stelle des Kopfes der spanischen Infantin ist der eines Eichhörnchens getreten.

Ort ist Herausforderung

17 Bilder umfasst die Ausstellung in der Galerie des Elsbachhauses. Dabei begreift die Künstlerin den für eine Bilderschau ungewöhnlichen Ort als Herausforderung. Der Raum sei schwierig zu hängen, der Betrachter könne die Bilder nicht mit einem Mal, sondern nur chronologisch erfassen. Die Hängung müsse im besten Fall eine Geschichte erzählen.

Der Reiz, sich dem Tierischen zuzuwenden, ergibt sich für die Malerin aber nicht nur aus ihrer Liebe zum Vierbeiner. Viele Jahre hat Alexandra Sonntag Frauenporträts gemalt: »Indem ich die Protagonisten austausche, habe ich auch die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln.«

Viele Eindrücke, Anspielungen, viele Geschichten stecken in den Bildern. Und Roger Oldemeier vom Verein Kulturbeutel ist sich sicher: »Wir wollen die Welt ein bisschen besser machen. Mit dieser Ausstellung ist uns das gelungen.«