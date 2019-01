Der Superbiomarkt in der Steinstraße 12-14 verlässt Herford. Letztmalig wird am 22. Februar geöffnet sein. Foto: Peter Schelberg

Von Peter Schelberg

Herford (WB). Der Superbiomarkt in der Steinstraße 12-14 schließt seinen Geschäftsbetrieb zum 23. Februar. Die Supermarkt-Kette mit Sitz in Münster verlasse Herford und damit »den einzigen Standort, den wir in Ostwestfalen-Lippe haben«, bestätigte Pressesprecher Tim Koch am Mittwoch.

Als Grund nannte er, dass der Eigentümer der Immobilie in der Radewig den Mietvertrag gekündigt habe und trotz Verhandlungen nicht umzustimmen gewesen sei.

15 Beschäftigte von der Schließung betroffen

Von der Schließung betroffen sind 15 Beschäftigte. Allerdings hätten so gut wie alle Mitarbeiterinnen bereits neue Jobs gefunden. Die Superbiomarkt AG habe auch eine Weiterbeschäftigung im Unternehmen angeboten, allerdings sei der nächstgelegene Standort in Osnabrück. Ob der Abschied aus Herford endgültig ist, steht noch nicht fest: »Wenn wir ein geeignetes Ladenlokal finden, könnten wir uns einen neuen Anlauf in Herford vorstellen«, sagte Koch. Bislang sei die Suche aber nicht erfolgreich gewesen.

Kette sucht noch Standorte in OWL

Im März 2007 hatte der Superbiomarkt in der Steinstraße eröffnet. »Auf einer Verkaufsfläche von 450 Quadratmetern bieten wir dort mehr als 7000 zertifizierte Bio-Produkte an«, so der Sprecher. Von den Kunden besonders geschätzt würden die Frischetheke für Fleisch, Wurst und Käse sowie das Angebot der Bio-Bäckerei und des Bistros mit Mittagstisch. »Wir suchen grundsätzlich Standorte in größeren Städten in ganz OWL«, sagte Koch. Die Superbiomarkt-Kette verfügt nach dem Wegfall der Herforder Niederlassung noch über 25 Filialen.

Aus Sicht von Hans Koch (ISG Radewig) ist es wichtig, dass kein neuer Leerstrand entsteht und auch künftig ein Nahversorger im Quartier zur Verfügung stehe. Unbestätigten Informationen zufolge soll ein Lebensmittelgeschäft mit internationalen Produkten die Geschäftsräume übernehmen.