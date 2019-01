Vorfahrt missachtet

Eine 34-Jährige aus Herford war am Donnerstagmorgen auf der Stedefreunder Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Stedefreunder/Laarer Straße missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines 27-jährigen Bielefelders, der mit seinem Tiguan auf der Laarer Straße fuhr. . Die leicht verletzte Frau wurde von Rettungskräften vor Ort ambulant behandlet. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 5500 Euro. Während der Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.