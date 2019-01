Citymanagerin Denise Spilker (links) übergibt im Café Kleine den Fragebogen an Melina Homeier (rechts) und Nicole Hommel. 400 werden an Gewerbetreibende in der Innenstadt verteilt. Die Antworten werden bis März ausgewertet. Foto: Bärbel Hillebrenner

Von Bärbel Hillebrenner

Der Fragebogen Alle Angaben, die die Geschäftsleute freiwillig machen, werden anonym und unter Berücksichtigung des Datenschutzes aufgenommen. »Die Antworten werden vertraulich behandelt und später nicht einzeln veröffentlicht. Die 21 Fragen befassen sich mit verschiedenen Themen: Sortiment, getätigte Veränderungen, Mitarbeiterzahl, Kundenaufkommen, Entwicklung des Geschäfts, Standort, Online-Handel. Schulnoten können zu Aufenthaltsqualität der Stadt, Erreichbarkeit des ÖPNV und Gastronomieangebot vergeben werden. 20 Minuten würde die Beantwortung der Fragen dauern. Zwischen dem 14. und 27. Januar werden die Fragebögen wieder eingesammelt und bis März ausgewertet. Das Ergebnis wird veröffentlicht, eine Infoveranstaltung ist geplant.

Elvira Holzweiler ist unglücklich. Anfang Dezember hat sie ihren Laden »Classics« in der Brüderstraße eröffnet, bietet dort Wohnaccessoires bekannter Marken aus Dänemark, dekorative Pflanzen und besondere Stoffe aus Frankreich – Nischenangebote in Herford. »Der Standort wurde mir angepriesen, aber die Aussagen stimmen gar nicht. Es kommen in diesem hinteren Teil der Brüderstraße viel zu selten Passanten vorbei. Ich habe wenig Laufkundschaft, um an dieser Stelle gute Geschäfte machen zu können«, klagt die Kauffrau. Seit 30 Jahren würde sie im Einzelhandel arbeiten und ist nun mit ihrem Geschäft von Bielefeld nach Herford gezogen. Ob sie an dieser Stelle überleben wird, steht für sie derzeit völlig offen.

Viele sollen mitmachen

Anders bei der Konditorei Kleine, die seit 1998 von Heinz und Andrea Kleine an der Rennstraße geführt wird. Dort wird Citymanagerin Denise Spilker (28) gleich herzlich begrüßt. Im Minutentakt schrillt die Türglocke, das Café ist gut besucht, Kunden kaufen im Laden ihre Backwaren und Kuchen. »Unser Chef macht sicher bei der Befragung mit, denn es geht ja um die Zukunft der Innenstadt«, meint Mitarbeiterin Nicole Hommel.

»Viele Geschäftsleute waren begeistert, als sie von der Aktion hörten und ich ihnen den Fragebogen gebracht habe. Deshalb hoffen wir auf eine gute Resonanz«, sagt Denise Spilker, die seit knapp einem Jahr das Citymanagement an der Rennstraße 44 leitet.

Was wollen die Kunden?

Seit dieser Zeit habe sie viele Gespräche geführt, sowohl mit Geschäftsleuten, die geeignete Objekte in Herford suchen, als auch mit Eigentümern leer stehender Läden. 21 sind es derzeit, in einigen präsentieren Händler immerhin ihre Angebote. »Dann stehen die Räume wenigstens nicht leer. Besser wären natürlich Neueröffnungen«, sagt die Citymanagerin – auch deshalb setzt sie mit der Umfrage auf einen intensiven Dialog zur Innenstadtentwicklung.

Doch welche Infrastruktur wünschen sich die Händler und Dienstleister? Wo sehen sie Probleme? Und welches Einkaufserlebnis wollen die Kunden? »Das können die Ladenbesitzer zwar nur vermuten, aber sie kennen ja ihre Stammkundschaft am besten«, sagt die Marketingexpertin.

Samstags länger öffnen?

Wollen sie zum Beispiel tatsächlich samstags längere Öffnungszeiten oder einmal im Monat einen Einkaufsabend am Donnerstag? Denise Spilker: »Herford hat viel zu bieten und die Sortimente der Läden sind breit aufgestellt. Da sollte unser Ziel auch sein, die Kaufkraft weiter zu erhöhen. Und dafür braucht es positive Rahmenbedingungen.«

Geschäftsfrau Elvira Holzweiler will nun in der Brüderstraße noch mehr in den Außenbereich vorrücken. Aber das müsse die Stadt erst genehmigen – und dafür zahlen müsse sie auch. Da wünscht sich die Geschäftsfrau doch mehr Unterstützung – eine Anregung, die sie in der Umfrage machen will.