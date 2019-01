Dieser Anblick bot sich am Altkleidercontainer-Standort in der Magdeburger Straße. Foto: Peter Schelberg

Von Peter Schelberg

Herford (WB). Vielen, die in den ersten Januartagen unterwegs war, sind sie aufgefallen: Die wilden Müllablagerungen, vor allem an Altglas- und Altkleidercontainern. Das Littering – die Vermüllung öffentlicher Bereiche – ist inzwischen in vielen deutschen Städten zum Dauerärgernis geworden, nicht nur in Herford.