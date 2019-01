Vorstandssprecher Andreas Kämmerling (links) und sein Vorstandskollege Oliver Ohm informierten auch über den Plan, das bislang angemietete Gebäude der Hauptstelle (im Foto) in der Herforder Werrestraße 67 zu erwerben. Foto: Peter Schelberg

Von Peter Schelberg

Herford (WB). Mit einer um 5,2 Prozent gestiegenen Bilanzsumme von jetzt 2,177 Milliarden Euro steuert die Volksbank Bad Oeynhausen-Herford weiter auf Wachstumskurs. Und sie investiert auch in »Betongold«: Zeitnah will die Volksbank die Immobilie ihrer Hauptstelle in Herford kaufen.

Das anhaltend niedrige Zinsniveau bleibt eine große Herausforderung. Dennoch konnte das Geldinstitut vor allem im wichtigen Kreditgeschäft deutlich zulegen. Das starke Kreditwachstum nannte Vorstandssprecher Andreas Kämmerling auch als maßgeblichen Grund, dass die Volksbank mit 0,83 Prozent (das entspricht etwa 17,9 Millionen Euro) ein leicht über dem Plan liegendes Betriebsergebnis erwirtschaften konnte.

Geschäftsjahr 2018 »äußerst zufriedenstellend«

Das Geschäftsjahr 2018 sei trotz der ungünstigen Rahmenbedingungen »äußerst zufriedenstellend« verlaufen, betonte er. Zusammen mit seinem Vorstandskollegen Oliver Ohm informierte Kämmerling am Freitag im Detail über das vorläufige Ergebnis.

Langfristige Spareinlagen auf dem Rückzug

Demnach beläuft sich das betreute Kundenvolumen mittlerweile auf mehr als 4 Milliarden Euro (+6 Prozent). Die Kunden vertrauen der heimischen Volksbank weiterhin Einlagen mit einem Gesamtwert von rund 1,5 Milliarden Euro in Form von Spar-, Termin- oder Tagesgeldern an. »Die Deutschen sind ein Volk der Sparer, allerdings sind langfristige Spareinlagen deutlich auf dem Rückzug. Wer noch Rendite erwirtschaften möchte, kommt an Wertpapieren und Investmentanlagen nicht vorbei«, sagte Vorstandsmitglied Ohm.

Die Zahl der Wertpapierdepots bei der Volksbank und dem Verbundpartner Union Investment erhöhte sich um 1000 auf insgesamt etwa 36.000 – trotz der 2018 unter Druck geratenen Märkte. Das vergangene Jahr zeige auch, wie wichtig eine Streuung der Anlageformen für eine nachhaltige Vermögensbildung oder Altersvorsorge sei, betonte Ohm. Hierfür habe die Volksbank ihre qualifizierte Beratung weiter ausgebaut.

Mittelstand weiter investitonsfreudig

Der Mittelstand zeigt sich trotz leichter Stimmungseintrübung durch den US-Handelsstreit, den Brexit oder den mittlerweile überall angekommenen Fachkräftemangel weiter investitionsfreudig, berichtet Vorstandssprecher Kämmerling. Trotz der überwiegend guten Eigenkapitalausstattung der heimischen Wirtschaft bleiben Bankkredite dabei das wichtigste Mittel zur Finanzierung.

Der Mittelstand sei zudem für künftige Herausforderungen gut gerüstet. Das schlage sich auch in den Zahlen der Volksbank nieder: So konnten die in 2018 neu zugesagten Kredite im Vergleich zu 2017 um 18,5 Prozent auf rund 399 Millionen Euro (2017: 342 Millionen Euro) gesteigert werden. Das betreute Kundenkreditvolumen wuchs auf 1,669 Milliarden Euro (+8,7 Prozent).

»Betongold« liegt weiter hoch im Kurs

Auch »Betongold« liegt bei Kunden als Investition in Form von Bau, Kauf oder Sanierung von Immobilien weiter hoch im Kurs: Die Immobilien GmbH der Volksbank könne für 2018 trotz angespannter Marktlage auf das beste Maklerjahr ihrer 30-jährigen Geschichte zurückblicken. Insgesamt wird mit neuen Baufinanzierungen in Höhe von 206 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 24 Millionen Euro (+13,4 Prozent) verzeichnet. Die 1239 neuen Bausparverträge weisen ein Volumen von 50,4 Millionen Euro auf.

Volksbank will Gebäude ihrer Hauptstelle kaufen

Auch die Volksbank investiert im Immobilienbereich: Sie will zeitnah das Gebäude Werrestraße 67 übernehmen, in das sie im Jahr 2000 als Mieter eingezogen war. In der früheren Schokoladenfabrik Weinberg mit einer Bürofläche von 4500 Quadratmetern sind 120 Volksbank-Mitarbeiter tätig.

Der Vorstand ist zuversichtlich, auch 2019 mit einem ähnlich positiven Betriebsergebnis abschließen zu können – »allerdings leicht unter Vorjahresniveau«.