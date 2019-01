Von Bernd Bexte

Bis Juni müssen die Radaktivisten NRW-weit mindestens 66.000 Unterstützerunterschriften vorweisen. Erst dann muss sich der Landtag sich mit ihren Forderungen befassen. »In anderen Regionen ist diese Volksinitiative mit vielen Aktionen präsent, in OWL ist sie leider noch nicht so bekannt«, sagt Helmut Folke, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), Kreisverband Herford.

Konkrete Forderungen

Das soll sich ändern. Derzeit rühren er und seine Mitstreiter kräftig die Werbetrommel und gewinnen auch immer mehr Sammelstellen, an denen Interessierte ihre Unterschrift leisten können. Derzeit sind es OWL-weit 25.

»Aufbruch Fahrrad« strebt ein Fahrradgesetz für NRW an. Konkrete Ziele sind unter anderem 1000 Kilometer Radschnellwege, kostenlose Mitnahme von Fahrrädern im Nahverkehr, mehr Fahrradparkplätze und E-Bike-Stationen, die Förderung von Lastenrädern sowie allgemein mehr Verkehrssicherheit auf Straßen und Radwegen.

Bündnis »Aufbruch Fahrrad« Der gemeinnützige Verein Radkomm aus Köln hat im April 2017 das Aktionsbündnis »Aufbruch Fahrrad« gegründet. Ausgangspunkt war eine von Bürgern angestoßene Initiative zum Thema Fahrrad in Berlin, die im vergangenen Juni in ein neues Mobilitätsgesetz für die Hauptstadt mündete – das erste Fahrradgesetz in Deutschland. Innerhalb kurzer Zeit waren mehr als 100.000 Unterschriften zusammengekommen. Der »Aufbruch Fahrrad« möchte seine Ziele auf diesem Wege auch für NRW erreichen. Mit dem ADFC konnte er im Herbst 2017 einen wichtigen Partner gewinnen. Weitere Organisationen, Vereine und Initiativen sind dem Bündnis beigetreten.bex

Wie viele Unterschriften bislang zusammengekommen sind? Das verrät das Aktionsbündnis, dem in NRW der ADFC, Umweltverbände, aber auch die evangelische Kirche und der Verkehrsclub Deutschland angehören, nicht. »Aber allein in Löhne haben wir schon 660 Unterstützer gefunden, rechnerisch dreimal so viele, wie wir sammeln müssten, um hier die Quote zu erreichen«, sagt Ulrich Flachmann vom ADFC in Löhne.

Gespräch im Rathaus

Und auch die Stadt Herford interessiert sich mittlerweile für die Volksinitiative. ADFC-Kreischef Folke hat am 23. Januar einen Termin bei Bürgermeister Tim Kähler. »Wir wollen die Stadt von unserem Anliegen überzeugen.« Gleiches passiert in Enger: »Die Stadt hat uns zugesagt, dass wir bei künftigen Planungen angehört werden«, berichtet Gottfried Sielmann aus Enger.

Denn glaubt man den Radaktivisten, bleibt noch viel zu tun. »Vor 20 Jahren bin ich von Bochum nach Herford gekommen. Schon damals sprach man darüber, die Mindener Straße fahrradfreundlicher zu gestalten. Seitdem ist nicht wirklich was passiert«, meint Folke. Auch der geplante Radschnellweg von der Stadtgrenze Herford/Löhne nach Bad Oeynhausen lässt auf sich warten, oder aber der seit langem diskutierte Bürgerradweg an der Laarer Straße.

Radfahren populär

Dabei werde Radfahren immer populärer. »Gerade auch durch E-Bikes wurde eine ganz neue Zielgruppe erschlossen. Radfahren ist jetzt auch für ältere Menschen attraktiv – nicht nur als Freizeitbeschäftigung«, sagt Uwe Diekmann vom ADFC Enger.

Die heimischen »Aufbruch Fahrrad«-Aktivisten treffen sich jeden Freitag um 15.30 Uhr zum Stammtisch im Marta-Café. Wer die Gruppe unterstützen oder eine Sammelstelle für Unterschriften einrichten möchte, kann sich an Helmut Folke wenden: 05221/690 773, 0179 673 99 28 Mail: Tourguide-Ausbildung@adfc-nrw.de. Weitere Informationen im Netz unter www.aufbruch-fahrrad.de.