Herford (WB). Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der Mindener Straße am Montagmittag leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Kollision gegen 12.05 Uhr in Höhe der Waltgeristraße.

Ein 49-jähriger Mann aus Espelkamp war mit seinem VW Sharan auf der Mindener Straße in Richtung Herforder Innenstadt unterwegs. Zur gleichen Zeit wartete an der Waltgeristraße in Richtung Ortsieker Weg eine 81-Jährige in ihrem VW Up an einer roten Ampel.

Als die Ampel auf Grün sprang, fuhr die Herforderin langsam in den Kreuzungsbereich ein. In diesem Augenblick kollidierte der Espelkamper von links kommend mit dem Kleinwagen.

Seniorinnen müssen ins Krankenhaus

Die 81-jährige Fahrerin des VW Up, ihre 79-jährige Begleiterin sowie der Unfallverursacher wurden bei der Kollision leicht verletzt. Die Seniorinnen wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro.