Von Moritz Winde

Der Mann fürs Grobe: Baggerfahrer Peter Hirschhorn reißt seit 35 Jahren Häuser ab. Foto: Moritz Winde

Derzeit bietet sich den Pendlern an der Kreuzung Elverdisser/Werler Straße ein skurriles Bild. Mitten im Dorfkern steht ein halbes Haus. Es sieht so aus, als ob jemand den dreigeschossigen Komplex längs zerteilt hätte. Und in gewisser Weise ist das ja auch so.

Dafür verantwortlich ist Peter Hirschhorn. Der Chef des gleichnamigen Herforder Entsorgungsunternehmens sitzt seit 35 Jahren auf dem Bagger und macht alles platt, was ihm vor die Schaufel kommt.

Der Müll muss getrennt werden: Ein Arbeiter fischt Teppichreste aus den Trümmern. Foto: Moritz Winde Der Müll muss getrennt werden: Ein Arbeiter fischt Teppichreste aus den Trümmern. Foto: Moritz Winde

Mit der Brechstange darf er beim Ehrler-Hotel allerdings nicht zu Werke gehen. »Viel zu riskant. Die Hauptstraße ist zu dicht dran«, sagt der 63-Jährige. Mit Fingerspitzengefühl und Routine knabbert er sich mit dem 25-Tonnen-Koloss von hinten nach vorne. Der schwierigste Teil kommt noch: »Ich muss höllisch aufpassen, damit nix auf die Fahrbahn fliegt.«

Auf der Hut müssen auch seine beiden Angestellten sein. Flink bewegen sich die Männer zwischen den Trümmern und fischen alles heraus, was kein Bauschutt ist.

Foto: Moritz Winde

Holz, Asbest, Glaswolle, Plastik, Stahl – die Stoffe müssen voneinander getrennt werden. Das ist Vorschrift. »Sonst werden wir den Kram nicht los. Ist auch gut so, hält aber auf«, sagt Peter Hirschhorn. Dürfte wie früher sämtlicher Müll in einer Mulde landen, sei der Abbruch mindestens in der Hälfte der Zeit zu schaffen.

Ist die grobe Arbeit erledigt, wird das Areal neu vermessen. »Und dann kann endlich gebaut werden«, sagt Bonitas-Chef Lars Uhlen. Der Abriss hatte sich wegen nistender Schwalben verzögert.

Uhlen investiert nach eigenen Angaben 2,4 Millionen Euro in eine Immobilie mit 18 betreuten Pflegeplätzen . »Wir haben schon elf Anmeldungen. In einer so frühen Phase habe ich das noch nie erlebt.«

Über seinem »kleinen Heim« zieht Allgemeinmedizinern Dr. Ute Krys ein. Hinter dem gelben Bonitas-Bau baut Engelbrecht-Planbau aus Bünde ein Haus mit acht Eigentumswohnungen. Auch hierfür ist das Interesse riesig. Bereits vor dem ersten Spatenstich sind sieben Domizile verkauft. Einzug soll frühestens Ende 2019 sein.