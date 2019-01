Herford (WB/kop). »Ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat. Ich kann mir das nicht erklären. Da hat das rationale Denken bei mir ausgesetzt«, ist der Angeklagte offensichtlich noch während der Verhandlung vor demHerforder Schöffengericht entsetzt über das, was er getan hat: Im August 2016 nahm der heute 35-jährig Herforder per WhatsApp Kontakt zu einer 13-Jährigen auf, die in einer Jugendhilfeeinrichtung lebt. Die Kontaktdaten hatte er von einer älteren Freundin des Mädchens, die er bereits kannte

.

Im Chat forderte er das Mädchen zu sexuellen Handlungen auf. Spätestens als das Mädchen ihm schrieb »Ich werde morgen 14« hätte Schluss sein müssen, sagte der Verteidiger des 35-Jährigen, Rechtsanwalt Peter Wüller aus Bielefeld. Doch der Chat, der dem Gericht vorlag, ging weiter. »Aber auch das junge Mädchen war nicht ohne. Wenn man schaut, wie sie meinen Mandanten angeschrieben hat, bleibt mir als Vater die Luft weg«, merkte Peter Wüller an und Richterin Alea Blöbaum zitierte einige Sätze des Kindes, in denen es ebenfalls um sexuelle Handlungen ging.

Mutter las den Chatverlauf

Aufgeflogen war die Tat, als die Mutter des Mädchens dessen Handy in die Finger bekam und den Chatverlauf las. Sie zeigte den Mann an, der nun gestern unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs an einem Kind auf der Anklagebank saß. Darüber hinaus war er wegen des Besitzes von jugendpornografischen Bildern angeklagt. Bei letzterem ging es um ein Foto, das die Polizei bei der Wohnungsdurchsuchung des Herforders auf dessen Handy fand. Es zeigte die 13-Jährige im BH. Sie hatte es selbst geschickt.

»Foto gleicht einer Unterwäsche-Werbung«

Dieser Anklagepunkt wurde gleich fallen gelassen. Richterin Alea Blöbaum war der Ansicht, dass man solche Bilder, »die einer Unterwäsche-Werbung gleichen«, jeden Morgen an der Bushaltestelle sehe. Eingestellt wurde am Ende mit Zustimmung von Rechtsanwalt Wüller und Staatsanwältin Evelyn Harkötter auch die Anklage wegen sexuellen Missbrauchs. Die Vertreter im Gericht waren der Auffassung, dass die Tat moralisch ganz und gar nicht in Ordnung war, das Mädchen aber auch nicht gesagt habe »was machst du mit mir?«, sondern den 35-Jährigen auch noch ein bisschen animiert habe.

Der 35-Jährige Kaufmann hatte die Tat sofort eingeräumt. »Ich schäme mich und entschuldige mich bei dem Mädchen und seiner Familie«, sagte er zu Beginn der Verhandlung. Und auch sein Verteidiger merkte an, dass es hier nichts zu beschönigen gebe. Mit der Einstellung des Verfahrens ist eine Geldstrafe von 900 Euro, zu zahlen an die Jugendhilfe Schweicheln, verbunden