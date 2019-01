Von Daniela Dembert

Herford (WB). Kaum stehen sie auf der Bühne, machen sie schon mächtig Dampf. Kein gemütliches Eingrooven, kein Warmwerden. Die Jazz-Formation Web Web hat das Publikum im Schiller am Dienstagabend, wie schon am Vortag, von Anfang an mit ihren druckvollen Kompositionen gefangen.

Unglaubliche Bühnenpräsenz, sichtbarer Spaß an der Musik, hochkarätige Musiker und obendrein ein Stargast, der die Grätsche zwischen Hip-Hop, Pop und Jazz vollzieht. Max Herre lieferte den gesanglichen Part der Reise durch soulig-funkige Arrangements bis zum Ethnojazz in zwei ausverkauften Konzerten des Musik Kontors.

Das Herforder Publikum erlebte damit eine Weltpremiere: Web Web und Herre standen das erste Mal gemeinsam auf der Bühne und performten Kompositionen, die Jahre lang in der Schublade geschlummert hatten und vielleicht bald den Weg auf ein neues Herre-Album schaffen.

Genug Puste für zwei Instrumente gleichzeitig

»Ich hab Lust auf Jazz bekommen, als ich drei Konzerte zusammen mit Gregory Porter gespielt habe«, erzählt Herre. Gemeinsam mit Pianist Roberto di Gioia, mit dem der gebürtige Stuttgarter schon seit Jahren zusammen arbeitet, habe er sich ans Komponieren gemacht. »Allerdings«, gesteht Herre, »hab ich mich mit den Texten teils schwer getan. Wir präsentieren hier eine Rohfassung der Stücke. So, wie wir sie damals komponiert haben.«

Di Gioia treibt das Tempo an der Klaviatur, wechselt zwischen Keyboard und Flügel. Bassist Christian von Kaphengst sorgt für das Bauchgefühl und Drummer Peter Gall bestimmt den Rhythmus. Dass die Stimmung zwischen einigen ruhigeren Stücken aber immer wieder kocht, liegt vor allem an Tony Lakatos. Der gebürtige Ungar springt von Sopran- zu Tenorsaxophon, spielt sogar beides gleichzeitig. Zwischendurch der Griff zur Querflöte. Vom Publikum gibt’s reichlich anerkennenden Jubel.

Und Herre? Der scheint seit Freundeskreis-Zeiten nicht gealtert, höchstens gereift. Der MC schwingt sich für einige Stücke, unter anderem eine mitreißende Hommage an den Freejazz-Pianisten Horace Tapscott und ein Stück, »zu dem uns eine gemeinsame Reise nach Äthiopien inspiriert hat«, sogar ans Keyboard und haut im Duett mit di Gioia in die Tasten.

Kritische Haltung ohne Plattitüden

Dem Wunsch des Publikums nach seinen alten Hits kommt Max Herre nach und performt in sanfter Stimmlage seinen Hit A.N.N.A., den die Zuhörer lautstark mitsangen. Auch Berlin-Tel Aviv, ein Song über Herres Tante, die als kleines Mädchen 1938 die Flucht aus Berlin nach Israel antreten musste, um dem Terror des NS-Regimes zu entkommen, wurde verjazzt.

Herre ist gewohnt kritisch, legt sein Auge auf Politik und Gesellschaft. Ohne dabei in Plattitüden zu verfallen, erzählt er von großen Geschehnissen und kleinen Leuten. »Herre bringt Streetpoetry mit viel Lyrik in die Musik«, sagt Thomas Hagen, Geschäftsführer des Musik Kontors und ergänzt: »Solche Projekte haben das Potential, auch junge Menschen an das Genre Jazz heranzuführen.«

Wer’s verpasst hat, sollte die Gelegenheit nutzen und sich Web Web und Max Herre mit der Bielefelder Harmonie am Mittwoch, 19. Juni in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld ansehen. Im Schiller geht es am Freitag, 1. Februar, weiter mit Blues und Soul. Dann stehen das Gregor Hilden Trio und Harriet Lewis auf der Bühne.