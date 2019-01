Aus einem KTW ist in Herford ein dienstliches Tablet gestohlen worden. Foto: dpa

Herford (WB). Aus einem Krankentransportwagen ist am Dienstagmorgen während eines Einsatzes ein dienstliches Tablet entwendet worden.

Gegen 7.20 Uhr fuhr der KTW in ein Krankenhaus der Innenstadt, um einen Patienten abzuholen. Die Helfer mussten noch begleitende Arbeiten in der dortigen Ambulanz verrichten, bevor der Kranke im Fahrzeug transportiert werden konnte. In dieser kurzen Zeit stahlen bislang unbekannte Täter ein im Fahrzeug untergebrachtes dienstliches Tablet (Computer)der Retter. Solche elektronischen Geräte der Institutionen mit Sicherheitsaufgaben, wie das Tablet, sind für Jedermann aufgrund technischer Sicherung unbrauchbar.

Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.